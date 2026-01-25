Mann Ki Baat 130th Eposode: पीएम मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर वोट के महत्व पर दिया जोर

18 साल का होने पर हर युवा खुद को वोटर के तौर करे रजिस्टर

PM Modi Mann Ki Baat, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज इस वर्ष के अपने पहले और कुल 130वें रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ कार्यक्रम को संबोधित किया। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और पीएम ने अपने संबोधन में वोट के महत्व के साथ ही सोमवार को मनाए जाने वाले 77वें गणतंत्र दिवस (77th Republic Day) का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास को गहरा करने का एक मौका बताया।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या संविधान लागू हुआ

पीएम ने कहा, आज यह भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। उन्होंने कहा, 26 जनवरी का दिन हमें अपने संविधान बनाने वालों को श्रद्धांजलि देने का मौका देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा, मैं अपने युवा दोस्तों से फिर से अपील करना चाहूंगा कि जब आप 18 साल के हो जाएं तो खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करें।

मतदाता लोकतंत्र की आत्मा

पीएम मोदी ने कहा, मतदाता लोकतंत्र की आत्मा है। जब भी कोई युवा पहली बार वोटर बनता है, तो पूरा मोहल्ला, गांव या शहर भी उसे बधाई देने और मिठाई बांटने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। उन्होंने कहा, इससे लोगों में वोटिंग के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। चुनावी चुनावों में काम करने वालों की कोशिशों की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा, मैं उन सभी लोगों की तारीफ करना चाहूंगा जो देश में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जिÞंदा रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं।

चुनाव आयोग की लगातार कोशिशों की तारीफ की

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में पूरे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए भारत के चुनाव आयोग की लगातार कोशिशों की भी तारीफ की। कहा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारे विश्वास को और गहरा करने के बारे में है। भारत के चुनाव आयोग से जुड़े सभी लोगों को हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की उनकी कोशिशों के लिए मेरी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, वोटर होना सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक जरूरी कर्तव्य है जो हर नागरिक को भारत के भविष्य को आकार देने में आवाज देता है।

