Manisha Rani Hot Photo: मनीषा रानी का ब्लू आउटफिट में हॉट अवतार, सेक्सी पोज़ से सोशल मीडिया पर मचाया कहर

Mohit Saini
Manisha Rani Hot Photos (आज समाज) नई दिल्ली: : मनीषा रानी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आज अपना एक खास नाम बना लिया है। मनीषा रानी को लोग हमेशा टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स वीडियोज़ में देखते थे।

फैन्स के बीच लोकप्रियता दोगुनी

हालांकि, बिग बॉस में आने के बाद फैन्स के बीच उनकी लोकप्रियता दोगुनी हो गई है। उनकी बिंदास बातें सभी को खूब पसंद आने लगी हैं। हर तरफ उनके चार्म के चर्चे हैं।

इतना ही नहीं, बिग बॉस से बाहर आने के बाद, एक्ट्रेस ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी अपना बेहतरीन जलवा दिखाया है। उन्होंने जीत भी हासिल की है। मनीषा दिन-ब-दिन अपने काम से दर्शकों के साथ-साथ अपने फैन्स का भी दिल जीत रही हैं।

तस्वीरें देखकर के उड़ गए होश

अब, शो में काम करके, वह सभी को अपना और भी दीवाना बना रही हैं। बहरहाल, सबकी क्वीन मनीषा रानी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहतरीन तस्वीरें अपलोड की हैं, जिन्हें देखकर सभी के होश उड़ गए हैं।

नीले रंग की क्रेप ड्रेस में अभिनेत्री बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनकी इस तस्वीर को हर कोई खूब पसंद कर रहा है। उनके अलग-अलग हॉट पोज़ और खूबसूरती ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है।