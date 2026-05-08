फूलों से सजा आलीशान घर, Manisha Rani ने परिवार संग किया गृहप्रवेश

Manisha Rani: सोशल मीडिया सेंसेशन और एक्ट्रेस मनीषा रानी ने आखिरकार अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। मुंबई में एक शानदार सपनों का घर।

लगभग एक साल के कंस्ट्रक्शन और तैयारियों के बाद, मनीषा का शानदार नया घर आखिरकार तैयार हो गया है, और एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने परिवार के साथ पारंपरिक गृहप्रवेश की रस्म (गृहप्रवेश) की। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा शेयर की गई खूबसूरत झलकियां अब वायरल हो गई हैं और फैंस उनकी सक्सेस स्टोरी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

पूरे घर को ताज़े फूलों, सुंदर फूलों की सजावट और एंट्रेंस पर रंगीन रंगोली डिज़ाइन से खूबसूरती से सजाया गया था। सेरेमनी का गर्मजोशी भरा और रूहानी माहौल एक्ट्रेस और उनके परिवार के लिए खुशी, आभार और एक नई शुरुआत को दिखा रहा था।

इस खास मौके पर, मनीषा रानी एक सुंदर हरे रंग के एथनिक सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जब उन्होंने अपने प्रियजनों के साथ हाथ जोड़कर पूजा की रस्मों में हिस्सा लिया। कई तस्वीरों में सेरेमनी के इमोशनल और दिल को छू लेने वाले पल कैद हुए, जिसमें शानदार घर के अंदर किया गया पारंपरिक हवन भी शामिल है।

सबसे आकर्षक तस्वीरों में से एक में मनीषा अपने नए घर के एंट्रेंस पर सिर पर पवित्र कलश लिए पोज़ देती हुई दिखीं — जो गृह प्रवेश सेरेमनी के दौरान एक सिंबॉलिक रस्म है।

फैंस को घर के अंदर खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए मंदिर एरिया की भी एक झलक मिली, जिसने लग्ज़री इंटीरियर में एक स्पिरिचुअल टच जोड़ा।

वायरल तस्वीरों में उनके शानदार और बड़े घर के कुछ हिस्से भी दिखे, जिससे फैंस को एक्ट्रेस की सपनों की लाइफस्टाइल की एक झलक मिली,

जिसे उन्होंने सालों के स्ट्रगल, डेडिकेशन और कड़ी मेहनत से बनाया है।



ऑनलाइन कंटेंट बनाने से लेकर सबसे पसंदीदा डिजिटल पर्सनैलिटी में से एक बनने तक, मनीषा रानी का सफर देश भर में लाखों फैंस को इंस्पायर करता रहता है।