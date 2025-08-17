Manisha murder case : मनीषा हत्याकांड को अंजाम देने वाले जल्द होंगे सलाखों के पीछे : श्रुति चौधरी

Manisha murder case : मनीषा हत्याकांड को अंजाम देने वाले जल्द होंगे सलाखों के पीछे : श्रुति चौधरी
  • मनीषा हत्याकांड के चलते ढिगावा में चल रहे धरना स्थल पर पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी

Manisha murder case (आज समाज)  भिवानी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई व जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी रविवार को मनीषा हत्याकांड को लेकर ढिगावा में चल रहे धरना स्थल पर पहुंची। उन्होंने धरने पर पहुंचे लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के साथ-साथ पूरी प्रदेश सरकार और प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है। जल्द से जल्द अपराधी सलाखों के पीछे होंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम किया जाएगा।

एसपी का तुरंत प्रभाव से तबादला

श्रुति चौधरी ने कहा कि इस घटना का पता चलते ही उन्होंने उसी समय मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया और ड्यूटी को ड्यूटी नहीं करने वाले तथा इस घटना को गंभीरता से ना लेने वाले लापरवाह पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड किया। इसके साथ ही एसपी का तुरंत प्रभाव से तबादला किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी का निलंबन कोई खुशी की बात नहीं होती, यह उसकी एसीआर में दर्ज होता है।

उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मनीषा हत्याकांड में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, कोई भी अपराधी बचने न पाए।

