Manisha murder case : मनीषा हत्याकांड के विरोध में व्यापार मंडल व सामाजिक संगठनों का रोष प्रदर्शन व कैंडल मार्च

Manisha murder case मनीषा हत्याकांड के विरोध में व्यापार मंडल व सामाजिक संगठनों का रोष प्रदर्शन व कैंडल मार्च
सतनाली में मनीषा हत्याकांड के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन करते लोग।
  • मनीषा के कातिल दरिंदों को फांसी की मांग

Manisha murder case (आज समाज) सतनाली। लोहारू के गांव सिंघानी में महिला टीचर की निर्मम हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तथा घटना के विरोध में सतनाली में रविवार को व्यापार मंडल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया तथा कस्बे के मंडी चौक से मुख्य बाजार होते हुए खोखा मार्केट व लोहारू चौक होते हुए टी प्वाइंट तक रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की।

आक्रोशित लोगों का कहना था कि बहन मनीषा के कातिल दरिंदों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार करना तो दूर उनका सुराग तक नहीं लगा पाई है। वहां के ग्रामीण व क्षेत्रवासी 6 दिन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर है तथा मनीषा का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। वहीं मनीषा के परिजन जब लोहारू थाने में शिकायत देने जाते है तो पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं करना व उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

घटनाएं प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खोल रही

यदि पुलिस समय रहते मनीषा का सुराग लगाने का प्रयास करती तो उसकी जान बच सकती थी। मनीषा की हत्या जिस प्रकार की गई है वह दरिंदों का ही काम है। इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है तथा हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने मांग की है कि मनीषा के कातिल दरिंदों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा दी जाए तथा सरकार यूपी की तर्ज पर उनका एनकाउंटर करें।

यदि सरकार व पुलिस ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं की तो सतनाली में बाजार बंद कर चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान भागीरथ सिंह शेखावत, दीवान सिंह शेखावत, मनीष मित्तल, अंकित राठौड़, दीपेंद्र सिंह शेखावत, पवन डिगरोता, सुनील सोहड़ी सहित व्यापार मंडल व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

