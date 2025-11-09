Cancer Treatment Centre in Gurugram : गुरुग्राम में नेबरहुड कैंसर उपचार केंद्र का मनीषा कोइराला ने किया उद्घाटन

कैंसर मरीज को संवेदनशील देखभाल जरूरी

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। उत्तर भारत में उन्नत कैंसर उपचार की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नेबरहुड कैंसर सेंटर्स ने एम.ओ.सी. कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर की रविवार से शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन फिल्म अभिनेत्री एवं कैंसर सर्वाइवर मनीषा कोइराला ने किया। गुरुग्राम में नेबरहुड कैंसर सेंटर्स का यह पहला कैंसर उपचार केंद्र है। इस अवसर पर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के कैंसर विशेषज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी और समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

गुरुग्राम के सेक्टर-29 में शुरू हुआ यह नया केंद्र न केवल उत्तर भारत में संगठन के विस्तार की शुरुआत है

इस अवसर पर अभिनेत्री एवं कैंसर सर्वाइवर मनीषा कोईराला ने कहा कि मैं इस महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा बनकर स्वयं को सम्मानित महसूस कर रही हूं। एक कैंसर सर्वाइवर होने के नाते मैं जानती हूं कि विशेषज्ञता और संवेदनशील देखभाल तक समय पर पहुंचना कितना आवश्यक है। एम.ओ.सी. जैसे सेंटर्स यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उपचार न केवल सुलभ हो, बल्कि मानवीय संवेदना के साथ उपलब्ध हो। यह सचमुच हजारों परिवारों के लिए आशा की नई किरण है। गुरुग्राम के सेक्टर-29 में शुरू हुआ यह नया केंद्र न केवल उत्तर भारत में संगठन के विस्तार की शुरुआत है। ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण कदम भी है, जब भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इससे पहले एम.ओ.सी ने पश्चिम भारत में 24 कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किए हैं। और आने वाले वर्ष में उत्तर भारत में कई नए केंद्र खोलने की योजना है।

गुरुग्राम सेंटर हमारे स्केलेबल और टिकाऊ ऑन्कोलॉजी केयर मॉडल का प्रतीक है

एम.ओ.सी. कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर के मुख्य परिचालन अधिकारी आदित्य बहादुर ने कहा कि हमारा उद्देश्य हमेशा से एक ऐसा मॉडल तैयार करना रहा है, जो उच्च गुणवत्ता वाली कैंसर देखभाल को मरीजों के निकट ला सके। छोटे, तकनीक-सक्षम डे-केयर आधारित सेंटर्स के माध्यम से हम उपचार शुरू करने में लगने वाला समय घटा रहे हैं। अस्पतालों पर दबाव कम कर रहे हैं और मरीजों के लिए पूरी उपचार प्रक्रिया को सहज और सरल बना रहे हैं। हमारे सभी सेंटर्स में कैशलेस इंश्योरेंस, सुगम एडमिशन और डिस्चार्ज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। गुरुग्राम सेंटर हमारे स्केलेबल और टिकाऊ ऑन्कोलॉजी केयर मॉडल का प्रतीक है।

एम.ओ.सी. के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉ. राकेश शर्मा ने कहा कि एक समर्पित ऑन्कोलॉजी सेंटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां डॉक्टर, नर्सिंग और सपोर्ट स्टाफ सभी कैंसर मरीजों की विशिष्ट ज़रूरतों को ध्यान में रखकर काम करते हैं। कई उपचार, जैसे कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, बिना अस्पताल में भर्ती हुए भी सुरक्षित रूप से दिए जा सकते हैं। एम.ओ.सी. में हम वैज्ञानिक सटीकता और मानवीय संवेदना को साथ लेकर चलते हैं, ताकि हर मरीज को व्यक्तिगत उपचार योजना और सतत निगरानी, एक शांत और भरोसेमंद माहौल में मिल सके।

