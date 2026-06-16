Manisha Koirala Bold Photos: 55 की उम्र में भी नहीं कम हुआ मनीषा का ग्लैमर, बीच लुक ने लूट ली महफिल

By
Mohit Saini
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Manisha Koirala Bold Photos: 55 की उम्र में भी नहीं कम हुआ मनीषा का ग्लैमर, बीच लुक ने लूट ली महफिल
Manisha Koirala Bold Photos: 55 की उम्र में भी नहीं कम हुआ मनीषा का ग्लैमर, बीच लुक ने लूट ली महफिल

Manisha Koirala Bold Photos: दिग्गज एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, जिन्होंने 1990 के दशक में अपनी शानदार परफॉर्मेंस, टाइमलेस खूबसूरती और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से बॉलीवुड पर राज किया, आज भी फैंस को इंस्पायर करती हैं। अपनी बात कहने और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट से सबका ध्यान खींचा है।

Manisha Koirala Bold Photos

शनिवार को, मनीषा ने इंस्टाग्राम पर अपने थाईलैंड वेकेशन की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिससे फैंस को समुद्र के किनारे उनके बेफिक्र पलों की एक झलक मिली। सिर्फ ग्लैमरस वेकेशन स्नैपशॉट से कहीं ज़्यादा, इस पोस्ट में सेल्फ-लव, कॉन्फिडेंस और बिना जजमेंट के डर के ज़िंदगी को अपनाने का एक मतलब वाला मैसेज था।

एक ग्रेसफुल लेकिन निडर अवतार

नई शेयर की गई तस्वीरों में मनीषा थाईलैंड के एक खूबसूरत बीच की शांति का आनंद लेती हुई दिख रही हैं। मुलायम रेत, हल्की लहरों और कभी न खत्म होने वाले नीले आसमान से घिरी, एक्ट्रेस रिलैक्स्ड, रेडिएंट और पूरी तरह से आराम से लग रही थीं।

55 साल की उम्र में, मनीषा ने साबित कर दिया कि कॉन्फिडेंस और एलिगेंस की कोई उम्र नहीं होती, ज़िंदगी और खुद को एक्सप्रेस करने के अपने बेबाक तरीके से उन्होंने कई लोगों को इंस्पायर किया।

एक मैसेज जो हज़ारों लोगों तक पहुंचा फ़ोटो के साथ, एक्ट्रेस ने एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा जिसमें लोगों को समाज की उम्मीदों से आज़ाद होने के लिए हिम्मत दी गई।

उन्होंने लिखा कि किसी की उम्र, बॉडी टाइप या ज़िंदगी का कोई भी स्टेज हो, हर किसी को घूमने, बीच पर टहलने, वो पहनने का हक है जो उन्हें खुश करे, यादें संजोने और सूरज की गर्मी और अपने पैरों के नीचे की रेत को गले लगाने का।

उन्होंने लोगों से कहा कि वे डर या दूसरों की राय को पूरी तरह से जीने से न रोकें, उन्हें याद दिलाया कि वे ज़िंदगी को वैसे ही जीने के लायक हैं जैसे वे हैं। एफर्टलेस स्टाइल टाइमलेस एलिगेंस से मिलता है तस्वीरों में, मनीषा लेपर्ड-प्रिंट वन-पीस स्विमसूट के साथ मैचिंग लॉन्ग श्रग पहने हुए दिखीं।

उन्होंने अपने बीच लुक को स्टाइलिश ब्लैक हैट और डार्क सनग्लासेस के साथ पूरा किया, जो सोफिस्टिकेशन और वेकेशन चिक के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाता है।

समुद्र के बैकग्राउंड में पोज़ देते हुए, उन्होंने कॉन्फिडेंस और ग्रेस दिखाया, जिससे साबित हुआ कि असली खूबसूरती सेल्फ-एश्योरेंस और ऑथेंटिसिटी से आती है।

एक और फ्रेम में, एक्ट्रेस को किनारे पर टहलते हुए देखा गया, जब हवा उनके बहते हुए श्रग को ले जा रही थी, जिससे एक पिक्चर-परफेक्ट मोमेंट बन गया जिसने आज़ादी और खुशी की भावना को खूबसूरती से दिखाया।

फैंस ने एक्ट्रेस पर प्यार बरसाया

यह पोस्ट तुरंत वायरल हो गई, और फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफों और एप्रिसिएशन की बाढ़ ला दी।

जहां कई लोगों ने उन्हें “टाइमलेस” और “एक इंस्पिरेशन” कहा, वहीं दूसरों ने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फिर से डिफाइन करने और महिलाओं को बिना किसी झिझक के खुद को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनकी तारीफ की।

बॉलीवुड में डेब्यू करने के दशकों बाद भी, मनीषा कोइराला पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहती हैं – न सिर्फ स्क्रीन पर अपने काम से, बल्कि अपनी हिम्मत, कॉन्फिडेंस और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने के अपने पक्के विश्वास से।