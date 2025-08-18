Manisha Case Update : जस्टिस फॉर मनीषा की मांग को लेकर यूथ उतरा सड़कों पर

मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए युवा। 
  • भिवानी की मनीषा के हत्यारोपितों को फांसी की मांग

Manisha Case Update (आज समाज) जींद। भिवानी की बेटी मनीषा को इंसाफ  दिलवाने के लिए सोमवार को छात्र संगठनों ने शहर में प्रदर्शन किया और एडीसी को मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि मनीषा के हत्यारोपियों को फांसी की सजा दी जाए। सोमवार सुबह सैंकड़ों की संख्या में सीआरएसयू, कॉलेज, आईटीआई समेत दूसरे शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी और नौजवान जींद के नेहरू पार्क में जमा हुए। छात्र संघ कांग्रेस ने प्रदर्शन की अगुआई की। यहां से सभी युवा प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे।

बेटियां नहीं हैं सुरक्षित  

इस दौरान बच्चों ने अपने हाथों में मनीषा को इंसाफ  दिलवाने और उसके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने वाली तख्तियां उठाई हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज हरियाणा में नारा तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का दिया जा रहा है लेकिन  कड़वी सच्चाई यह है कि बेटियां सुरक्षित ही नहीं हैं। भिवानी पुलिस हत्यारोपियों का कई दिन बाद भी पता नहीं लगा पाई है। इससे लोगों का भरोसा पुलिस की सुरक्षा से उठ रहा है।

जब जींद में संैकड़ों नौजवान भिवानी की बेटी मनीषा को इंसाफ  दिलवाने की मांग को लेकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तब जींद में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डा. कृष्ण मिड्ढा गोहाना रोड स्थित लोक निर्माण विश्रामगृह में मौजूद थे।

प्रदर्शनकारी नौजवानों ने मांग की कि मनीषा के हत्यारों का जल्द पता लगा कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इन दरिंदों को फांसी की सजा और वह भी कम से कम समय में मिले। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिल्ली की निर्भया कांड के बाद भी सरकारों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। जिससे कोई और बेटी निर्भया नहीं बन सके। प्रदर्शन में विशाल, रवि, अनुज, अंकित, अनुज, राजू, विक्की, साहिल, अजय, अंकुश, अमित समेत कई युवा शामिल रहे।

