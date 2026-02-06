Manipur Tension: नए डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन व लोसी दिखो के शपथ ग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

Manipur Tension: नए डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन व लोसी दिखो के शपथ ग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

Violence In Manipur, (आज समाज), इम्फाल: मणिपुर के नए उप-मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन (Nemcha Kipgen) और लोसी दिखो (Losii Dikho) के शपथ ग्रहण के खिलाफ चुराचांदपुर (Churachandpur) जिले में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है, जब गुरुवार को सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच हुई झड़प के स्थिति बिगड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीते कल शाम लगभग छह बजे तुइबोंग मेन मार्केट इलाके में अशांति तब शुरू हुई, जब वहां सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को वापस उनकी बैरक में धकेलने की कोशिश की।

