Manipur Militancy: चुराचांदपुर जिले के खनपी में सेना ने मार गिराए 4 उग्रवादी

Manipur Insurgency, (आज समाज), इंफाल: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (यूकेएनए) के चार उग्रवादियों को मार गिराया है। एक अधिकारी के अनुसार सेना ने चुराचांदपुर जिले से करीब 80 किमी दूर पश्चिमी इलाके के खनपी गांव में सोमवार अलसुबह यह सफलता हासिल की। असम राइफल्स व सेना ने मामले में बयान जारी किया है।

खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई

अधिकारी ने बताया कि यूकेएनए के कुछ उग्रवादियों के इलाके में मौजूद होने की सेना को खुफिया जानकारी मिली थी। उन्होंने बताया कि इसी आधार पर सुरक्षा बलों ने ें बीते कल तड़के खनपी गांव के आसपास सर्च अभियान चलाया।

इस दौरान उग्रवादियों ने सेना के काफिले पर बिना किसी उकसावे के फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें 4 उग्रवादी ढेर हो गए।

यूकेएनए कई हिंसक वारदातों में संलिप्त

बता दें कि गैर-एसओओ उग्रवादी संगठन यूकेएनए अब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार व कुकी-जोमी ग्रुप्स के बीच अपने अभियान रोकने से जुड़े समझौते में शामिल नहीं है। हाल ही में इस संगठन की ओर से कई हिंसक वारदातें की गई हैं। इन घटनाओं में स्थानीय लोगों को डराने व इलाके में शांति भंग करने की कोशिश के अलावा एक गांव प्रमुख की हत्या भी शामिल है। इस तरह की सूचनाओं पर सेना ने उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की।

आसपास के क्षेत्रों में अभी तलाशी अभियान जारी

असम राइफल्स और सेना के बयान में बताया गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ यह आॅपरेशन क्षेत्र में स्थिरता व शांति सुनिश्चित करने के साथ नागरिकों की सेफ्टी के प्रति उनकी बचनबद्धता को दर्शाता है। रक्षा सूत्रों के अनुसार आसपास के क्षेत्रों में अभी तलाशी अभियान जारी है।

