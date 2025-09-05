Manipur: केंद्र सरकार का कुकी समूहों के साथ मुक्त आवाजाही पर सहमति का दावा

13 सितंबर को मणिपुर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Union Govt On Kuki Groups, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 सितंबर को संभावित मणिपुर यात्रा से पहले, सरकार ने गुरुवार को कुकी समूहों के साथ मुक्त आवाजाही पर सहमति बनने का दावा किया, लेकिन गृह मंत्रालय अभी भी एक और बाधा से जूझ रहा है।

8 सितंबर से व्यापार प्रतिबंध की घोषणा

राज्य के नगा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) समझौते को निलंबित करने के मुद्दे पर 8 सितंबर से व्यापार प्रतिबंध की घोषणा की है। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया, तो यह मुक्त आवाजाही की उपलब्धियों को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग-2 सेनापति जिले से होकर गुजरता है, जो नगा बहुल है।

इंफाल घाटी में माल परिवहन के लिए अहम कई प्रमुख राजमार्ग

इंफाल घाटी में माल परिवहन के लिए अहम कई प्रमुख राजमार्ग सेनापति, उखरुल और तामेंगलोंग जैसे नगा क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मणिपुर प्रशासन जिस आखिरी चीज से निपटना नहीं चाहेगा, वह है नागा क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति और घाटी में आवश्यक वस्तुओं की कमी।

स्थिति को संभालने के लिए एके मिश्रा को सौंपा है काम

गृह मंत्रालय ने स्थिति को संभालने के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के पूर्व अतिरिक्त निदेशक एके मिश्रा को राज्य के नागा लोगों से बात करने का काम सौंपा है। उन्होंने नागा राजनीतिक मुद्दे पर वातार्कार के रूप में आरएन रवि का स्थान लिया है और वह पूर्वोत्तर मामलों पर सरकार के सलाहकार भी हैं। बताया जा रहा है कि मिश्रा और आईबी के संयुक्त निदेशक राजेश कांबले, जून से कुकी उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत कर रहे थे और कुकी लोगों के साथ इस समझौते पर पहुंचे।

