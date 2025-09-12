Manipur Breaking News: पीएम मोदी के दौरे से पहले चुराचांदपुर में तोड़फोड़

Vandalism In Churachandpur Manipur, (आज समाज), इम्फाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 सितंबर को मणिपुर दौरा प्रस्तावित है और इससे पहले राज्य के चूराचांदपुर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया है वहां पास में तोड़फोड़ की घटना हुई है। बता दें कि मणिपुर का चुराचांदपुर (Churachandpur) जिला कुकी बहुल (Kuki dominated) इलाका है और शनिवार को पीएम मोदी का इसी जिले में कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सभा स्थल के पास कुछ बैरिकेड्स और पोस्टर लगाए गए थे जिनमें कुछ गुरुवार शाम को अज्ञात बदमाशों ने जला दिए हैं।

मोदी जिस हेलीपैड पर उतरने वाले हैं वहां पोस्टर जलाए

एक कुकी संगठन के सूत्रों ने डीएच को बताया कि यह घटना रात करीब 8 बजे की है। उन्होंने बताया कि हाथों में बांस के डंडे लिए कई अज्ञात लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और पीसुनमुन गांव में हेलीपैड के पास लगाए गए पोस्टरों में आग लगा दी। मोदी शनिवार दोपहर को इसी हेलीपैड पर उतरने वाले हैं। हेलीपैड पीस ग्राउंड से लगभग 5 किमी दूर है, जहा पीएम मोदी शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।

‘स्मृति की दीवार’ ढकने से नाराज था कुकी का एक वर्ग

वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है जिसमें बदमाशों की भीड़ में से कई लोग प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए पोस्टर हटाते दिख रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि कुकी लोगों का एक वर्ग प्रशासन द्वारा ‘स्मृति की दीवार’ को ढकने से नाराज था। यह दीवार कुकी समूहों द्वारा मई 2023 से मैतेई लोगों से जुड़े संघर्ष में मारे गए कुकी-जो लोगों की स्मृति में बनाई गई एक स्मारक है।

पीएम की यात्रा के बहिष्कार का किया था आह्वान

सूत्र ने बताया कि पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है। यह घटना कुकी जो परिषद द्वारा पीएम मोदी का स्वागत करने व इसे दुर्लभ और ऐतिहासिक यात्रा बताने के एक दिन बाद हुई। मैतेई बहुल घाटी में कम से कम छह सशस्त्र समूहों के एक मंच, कॉरकॉम ने बुधवार को संघर्षग्रस्त राज्य में मोदी की यात्रा के खिलाफ बहिष्कार का आह्वान किया था।

मई-2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद मोदी का पहला दौरा

मई-2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी पहली बार राज्य का दौरा कर रहे हैं। चुराचांदपुर कार्यक्रम के दौरान उनका पांच पहाड़ी जिलों के लिए 7,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखने का कार्यक्रम है। वहीं इंफाल के ऐतिहासिक कांगला किले के अंदर होने वाली बैठक में उनका 1,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शुभारंभ का भी कार्यक्रम है।

यूनाइटेड नागा काउंसिल ने वापस लिया आंदोलन

दूसरी तरफ पीएम मोदी के दौरे से पहले एक सकारात्मक घटनाक्रम में, यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) ने गुरुवार से निर्धारित अपने व्यापार प्रतिबंध को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था को समाप्त करने और सीमा पर बाड़ लगाने के संबंध में बातचीत करने का लिखित आश्वासन दिया है।

