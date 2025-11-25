Patiala Crime News : रंजिशन रॉड और डंडों से व्यक्ति पर हमला, मौत

Patiala Crime News : रंजिशन रॉड और डंडों से व्यक्ति पर हमला, मौत

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जांच की शुरू

Patiala Crime News (आज समाज), पटियाला : पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा ब्लॉक में एक व्यक्ति पर कुछ अन्य लोगों ने रंजिशन लोहे की रॉड और लाठी, डंडों से हमला कर दिया। इस वारदात में घायल हुए व्यक्ति की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की धरपकड़ की कोशिशें तेज कर दी हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएचओ स्वर्ण सिंह ने बताया कि लखविंद्र सिंह, अमन कुमारी, सोहन लाल, नरेश कुमार, राम,भूला राम, गौरव, छिंदर सहित 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएचओ स्वर्ण सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर हैं।

पुलिस को मृतक की पत्नी ने यह बयान दिए

पुलिस के पास दर्ज करवाई रिपोर्ट में गांव राजगढ़ निवासी प्रेम कुमारी ने बताया कि देर शाम करीब साढ़े 7 बजे अपने पति जसपाल सिंह के साथ करियाने की दुकान बंद कर घर जा रही थी। जब वे धर्मशाला के नजदीक पहुंचे थे कि वहां आरोपी हाथों में डंडे और लोहे की रॉड लेकर खड़े थे। आरोपियों ने उसके पति को घेरने के बाद लखविंद्र सिंह ने हाथों में पकड़े डंडे से जसपाल सिंह के सिर पर वार कर दिया।

आरोपी अमन कुमार ने भी लोहे की रॉड से हमला कर दिया। आरोपियों के ताबड़तोड़ हमले से जसपाल सिंह जमीन पर गिर पड़ा। पत्नी प्रेम कुमारी पति को बचाने के लिए आरोपियों से हाथ जोड़ती रही, लेकिन आरोपी हमला करने से रुके नहीं। इतना ही नहीं आरोपियों ने डंडों से जसपाल सिंह से मारपीट करने के बाद जान से मारने की धमकियां देते हुए फरार हो गए।

अमृतसर में अकाली नेता के घर फायरिंग

सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पूर्व शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता अनवर मसीह के बेटे जोएल मसीह पर गोलियां चली। कार सवार ने जोएल मसीह की कार पर फायरिंग कर दी। वारदात उस वक्त हुई जब जोएल अपनी मां और बेटे के साथ कार में सवार थे। गनीमत रही कि उन्हें गोली नहीं लगी। सूत्रों के अनुसार, कार मोड़ने को लेकर जोएल मसीह और एक अन्य कार चालक के बीच मामूली बहस हुई थी।

माहौल गर्म होते ही आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कर दिया। लेकिन आरोपी चालक ने रंजिश में वहां से जाने के बाद जोएल मसीह की कार का पीछा करना शुरू कर दिया।थोड़ी दूरी पर पहुंचते ही आरोपी ने जोएल की कार पर गोलियां चला दीं। वारदात में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कार पर गोलियों के कई निशान मिले हैं, जिससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

