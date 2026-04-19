West Bengal Assembly Election: पीएम के राष्ट्र के नाम संबोधन पर ममता ने साधा निशाना, कहा- मोदी ने चुनाव प्रचार किया, चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे

कहा- राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे पीएम

West Bengal Assembly Election, (आज समाज), कोलकाता/चेन्नई: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज हुगली जिले के तारकेश्वर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि मोदी ने महिला आरक्षण बिल के संबंध में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के जरिए भाजपा का प्रचार किया। हम चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे।

पीएम बोले- तृणमूल सरकार ने बंगाल की बेटियों को धोखा दिया

उधर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा- तृणमूल सरकार ने बंगाल की बेटियों को धोखा दिया है। महिलाएं आने वाले विधानसभा चुनावों में इसकी सजा जरूर देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की ममता सरकार नहीं चाहती बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में सांसद बनें। इसलिए संसद में आरक्षण से जुड़ा कानून पारित नहीं होने दिया।

टीएमसी बंगाल में केंद्र की योजानाएं लागू नहीं होने देती

पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा- एक तरफ टीएमसी बिजली की लूट में लगी है, तो दूसरी तरफ मोदी आपके बिजली बिल को जीरो करना चाहता है। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है जिसके तहत एक परिवार को लगभग 80 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीएमसी बंगाल में इस योजना को ठीक से लागू नहीं होने दे रही है।

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