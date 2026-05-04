West Bengal Election Result: ममता भवानीपुर से चुनाव हारीं, कहा- यह भाजपा की जीत नहीं बल्कि लूट, पीएम का जवाब- गंगोत्री से गंगासागर तक कमल खिला, घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेंगे

स्ट्रॉन्गरूम से निकलकर बोलीं- मुझे अंदर धक्का दिया और पीटा गया, नंदीग्राम से भी चुनाव जीते सुवेंदु

West Bengal Election Result, (आज समाज), कोलकाता: बंगाल की 294 सीटों में से भाजपा ने 202 सीटें जीत ली हैं और 4 पर आगे है। टीएमसी ने 70 सीटें जीती हैं और 11 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस को सिर्फ दो सीट पर जीत मिली है। एक सीट फालता पर 21 मई को फिर वोटिंग होगी। भवानीपुर से सुवेंदु ने ममता को 15,114 वोटों से हराया। सुवेंदु के खिलाफ यह उनकी लगातार दूसरी हार है।

2021 विधानसभा चुनाव में सुवेंदु नंदीग्राम से ममता के खिलाफ जीते थे। ममता हार से पहले ही काउंटिंग सेंटर से निकल गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि, मुझे अंदर धक्का दिया और पीटा गया। यहां दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा, भाजपा की यह जीत नहीं बल्कि लूट है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो कुछ भी किया है वह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। यहां दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए। पीएम मोदी ने सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर कहा, बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी। घुसपैठ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा।

युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा

महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार बनने पर उन्होंने कहा, गंगोत्री से गंगासागर तक कमल ही कमल खिला है। सालों की साधना जब सिद्धि में बदलती है तो जो खुशी होती है वो खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूं। पीएम ने कहा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल में भाजपा/एनडीए की सरकार है। यानी गंगोत्री से गंगासागर तक कमल खिला है।

भारत के लोकतंत्र, संविधान और जनता के विश्वास की जीत

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके हर कार्यकर्ता को संदेश दिया कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना है। डॉ. मुखर्जी ने बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। यह जीत भारत के लोकतंत्र, संविधान और जनता के विश्वास की जीत है। भाजपा का मंत्र नागरिक देवो भव है और पार्टी जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।

ये भी पढ़ें : West Bengal Assembly Result Live : क्या बंगाल के लोगों को पसंद आया मोदी का ‘बदलाव’