Sambit Patra: ममता 10,000 में बांग्लादेशियों-रोहिग्याओं को नागरिकता दे रहीं: संबित पात्रा

कहा- बंगाल को बांटकर चुनाव नहीं जीत सकतीं ममता बनर्जी

Sambit Patra, (आज समाज), नई दिल्ली: बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ममता बनर्जी 10 हजार रुपए में बांग्लादेशियों-रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रही हैं। ममता बनर्जी भारत के करोड़ों रुपए केवल इसी में खर्च कर रही हैं। इसी वजह से आईपीएसी दफ्तर पर ईडी छापे से घबरा गई और फाइलें छीनकर ले गई। संबित पात्रा शनिवार को नई दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे। पात्रा ने कहा कि मैं ममता बनर्जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे बंगाल को बांटकर चुनाव नहीं जीत सकतीं।

असंवैधानिक और हिंसक तरीकों से एसआईआर रोकने की कोशिश कर रही ममता

मुशीर्दाबाद प्रदर्शन के दौरान एनएच-12 ब्लॉक किया गया। रेल रोकी गई। क्या यह भारत का हिस्सा नहीं है? जब ट्रेनें जलाई जा रही हैं, तो ममता बनर्जी इसे अल्पसंख्यकों का गुस्सा बताकर सही ठहरा रही हैं। एसआईआर प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है। संसद में इस पर चर्चा हो चुकी है। बंगाल में सीएम ममता असंवैधानिक और हिंसक तरीकों से एसआईआर रोकने की कोशिश कर रही हैं। बीएलओ पर दबाव डाला जा रहा है।

टीएमसी की धमकियों से परेशान बीएलओ अशोक दास ने की आत्महत्या

बीएलओ अशोक दास ने टीएमसी की धमकियों के बाद आत्महत्या कर ली। अशोक दास की पत्नी ने टीएमसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जो बंगाल कभी सोनार बांग्ला था, वह अब रक्त-रंजित बांग्ला बन गया है। टीएमसी नेता मोनिरुल इस्लाम के बयान पर पात्रा ने कहा, यह मामला राम-रहीम का नहीं, बल्कि बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठियों का है। ममता को भारत की चेतावनी है कि वे बंगाल बांटकर चुनाव नहीं जीत सकतीं।

बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही

बीएसएफ ने पत्र लिखे और बैठकें कीं, लेकिन बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही। भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दी गई। इनका इरादा बंगाल तोड़कर उसे बांग्लादेश का हिस्सा बनाने का है।