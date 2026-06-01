Mamata Banerjee: पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में ममता ने 2 विधायकों को पार्टी से निकाला

कहा- पुलिस टीएमसी विधायकों पर भाजपा में शामिल होने का दवाब बना रही

Mamata Banerjee, (आज समाज), कोलकाता: बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के दो विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। टीएमसी से निष्कासित किए गए विधायकों में संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी शामिल है। ममता ने दोनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। वहीं, ममता ने भाजपा और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि पुलिस टीएमसी विधायकों पर पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का दबाव बना रही है। इस संबंध में ममता बनर्जी ने सोमवार को फेसबुक पर वीडियो मैसेज जारी किया है। ममता ने दावा किया कि कुछ विधायकों और सांसदों को डराने-धमकाने या रिश्वत देकर टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग टीएमसी छोड़कर गए हैं, उनके जाने से पार्टी का भला ही हुआ है।

पार्टी से निकाले जाने पर कोई पछतावा नहीं

पार्टी से निकाले जाने के बाद संदीपन साहा ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी में नैतिकता की बात करना ही एंटी-पार्टी गतिविधि माना जाता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा- नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके बारे में क्यों सोचूंगा?

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