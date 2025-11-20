Mamata Banerjee का बड़ा आरोप! ‘खतरनाक’ SIR रोकें! CEC को चिट्ठी, BSF बोली—हर दिन लौट रहे 150 अवैध बांग्लादेशी

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस पर गंभीर चिंता जताई है, और इस प्रोसेस को खतरनाक, बिना प्लान के और ज़बरदस्ती थोपा हुआ बताया है। गुरुवार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को कड़े शब्दों में लिखे एक लेटर में, उन्होंने इस प्रोसेस को तुरंत रोकने की मांग की।

SIR प्रोसेस पर ममता के आरोप

CM के मुताबिक, SIR सिस्टम में कई कमियां हैं और इसे बिना सही ट्रेनिंग, साफ गाइडलाइन या पूरी तैयारी के जल्दबाजी में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और नागरिकों पर बोझ “अमानवीय” हो गया है, क्योंकि कई BLO को घर-घर सर्वे और ऑनलाइन फॉर्म एंट्री के साथ-साथ कई भूमिकाएं निभानी पड़ रही हैं – टीचर, फ्रंटलाइन वर्कर और रेगुलर सरकारी ड्यूटी।

उन्होंने बताया: कन्फ्यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरतें, सर्वर में गड़बड़ियां और बार-बार डेटा मिसमैच होने से प्रोसेस धीमा हो रहा है। किसान अभी धान की कटाई और रबी की बुवाई में बिज़ी हैं, जिससे उनका हिस्सा लेना मुश्किल हो रहा है और गांव के काम पर असर पड़ रहा है।

HQ बिना मीटिंग किए या क्लैरिटी दिए नोटिस जारी कर रहा है। इसके बजाय, BLOs को कथित तौर पर डिसिप्लिनरी एक्शन की धमकी दी जा रही है, जिससे सहयोग के बजाय डर का माहौल बन रहा है।

उन्होंने दावा किया कि जलपाईगुड़ी में हाल ही में एक आंगनवाड़ी वर्कर की आत्महत्या को SIR ड्यूटी के दबाव से जोड़ा जा रहा है। प्रोसेस शुरू होने के बाद से ऐसी और भी घटनाएं सामने आई हैं।

BSF ने रेड फ्लैग उठाया: SIR शुरू होने के बाद अवैध क्रॉसिंग में तेज़ी

इस बीच, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात BSF के जवानों ने घर लौटने की कोशिश कर रहे अवैध बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी की सूचना दी है। एक सीनियर BSF ऑफिसर ने कहा कि नॉर्थ 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे सेक्टर – खासकर बिना बाड़ वाले हिस्सों में – मूवमेंट में “क्वांटम जंप” देखा जा रहा है। पहले, ऐसे मामले मुश्किल से ही डबल डिजिट पार करते थे, लेकिन अब हर दिन 150 से ज़्यादा गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स वापस आ रहे हैं।

BSF अधिकारियों का कहना है : लोग छोटे बैग लेकर चेकपॉइंट पर लाइन में लग रहे हैं, और खुलेआम मान रहे हैं कि वे गैर-कानूनी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं जो सालों पहले भारत में आए थे।

अचानक आए लोगों ने BSF और राज्य पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला है, जिन्हें हर व्यक्ति का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पूछताछ और क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करना होता है।

ज़्यादातर वापस लौटने वालों के पास कोई वैलिड ट्रैवल पेपर्स नहीं होते हैं, और उन्हें SIR या पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान पकड़े जाने का डर रहता है।

क्योंकि कोई भी एजेंसी हज़ारों लोगों को लंबे समय तक हिरासत में नहीं रख सकती, इसलिए चेकिंग के बाद, बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड (BGB) के साथ कोऑर्डिनेट करके उन्हें वापस लाना ही एकमात्र सही ऑप्शन है।

पूरे भारत में SIR का पैमाना

नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में, वोटर रोल को साफ करने और अपडेट करने के मकसद से चल रही SIR एक्सरसाइज के तहत 50.35 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स को पहले ही फॉर्म दिए जा चुके हैं।