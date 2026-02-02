Mamata Banerjee: ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना, कहा- ऐसा अहंकारी और झूठा सीईसी नहीं देखा

काला शॉल ओढ़कर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंची थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

Mamata Banerjee, (आज समाज), नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सोमवार को एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने दिल्ली पहुंची। इस दौरान उनके साथ एसआईआर प्रभावित परिवारों के लोग भी मौजूद रहे। सीईसी से मुलाकात के बाद ममता ने पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा। ममता ने कहा कहा, मैं बहुत दुखी हूं। मैं बहुत लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में शामिल हूं। मैं 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रही हूं। लेकिन, मैंने ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा।

मैं आपकी कुर्सी की इज्जत करती हूं

मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कुर्सी की इज्जत करती हूं क्योंकि कोई भी कुर्सी किसी के लिए स्थायी नहीं होती। एक दिन आपको जाना ही होगा। बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव लोकतंत्र में एक त्योहार होते हैं, लेकिन आपने 98 लाख लोगों के नाम हटा दिए और उन्हें अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया।

बंगाल के लोग चुनाव आयोग के सामने समस्याएं उठाने आए हैं

ममता बनर्जी चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को रोकने की मांग कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात का समय मांगा था, जिस पर आयोग ने उन्हें सोमवार (2 फरवरी) का समय दिया था। चुनाव आयोग से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि बंगाल के लोग निर्वाचन आयोग के सामने अपनी समस्याएं उठाने आए हैं, लेकिन उन्हें धमकी दी जा रही है। उन्होंने बंग भवन परिसर के बाहर भारी पुलिस तैनाती पर भी सवाल उठाया है।

एसआईआर से प्रभावित 50 परिवारों को लाया गया था दिल्ली

सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से प्रभावित करीब 50 परिवारों को दिल्ली लाया गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मिलने वाले 12 प्रतिनिधि एसआईआर से प्रभावित परिवारों से हैं।

उन्होंने कहा कि इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया और उन लोगों के परिजनों के सदस्य भी शामिल हैं जिनकी कथित तौर पर एसआईआर के कारण मृत्यु हो गई है। ममता बनर्जी और टीएमसी नेता और कार्यकतार्ओं ने विरोध के प्रतीक के रूप में काली शॉल ओढ़ रखी थी। पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी ने काला स्वेटर पहन रखा था।

