Bengal TMC Crisis: ममता बनर्जी ने ऋतब्रत को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के फैसले को बताया अवैध

कहा- स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे

Bengal TMC Crisis, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के फैसले को अवैध बताया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि स्पीकर के फैसले के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बागी विधायकों को पहले अपने-अपने क्षेत्रों की जनता के बीच जाकर नया जनादेश लेना चाहिए। ममता बनर्जी के घर हुए टीएमसी की मीटिंग में 8 विधायक और 6 सांसद पहुंचे। ममता के भतीजे अभीषेक बनर्जी पार्टी के महासचिव बने रहेंगे।

वहीं, ममता बनर्जी अध्यक्ष बनी रहेंगी। इधर, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टीएमसी के 20 से 23 सांसद बागी खेमे और भाजपा के संपर्क में हैं। हालांकि, इसपर ऋतब्रत बनर्जी ने शुक्रवार को कहा, मैं पिछले सात दिनों से किसी सांसद के संपर्क में नहीं हूं। इसलिए यह नहीं कह सकता कि सांसद क्या करेंगे।

टीएमसी के 58 बागी विधायकों ने ऋतब्रत बनर्जी को चुना था अपना नेता

3 जून को टीएमसी के 58 बागी विधायकों ने ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता चुना था। विधानसभा स्पीकर को समर्थन पत्र सौंपा था। स्पीकर ने उन्हें नेता विपक्ष के रूप में मान्यता दे दी।

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