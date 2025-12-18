Malti Chahar on Casting Couch: साइड से पकड़ा और लिप्स पर किस…’ Bigg Boss 19 की इस कंटेस्टेंट का चौंकाने वाला आरोप

Malti Chahar on the Casting Couch: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के बाद, कंटेस्टेंट इंटरव्यू और पॉडकास्ट के ज़रिए अपने अनुभव शेयर करने में बिज़ी हैं। जबकि गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट जैसे नाम ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं, वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर ने अब अपने अतीत के एक परेशान करने वाले खुलासे से सभी को चौंका दिया है।

सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट पर हाल ही में हुई बातचीत में, मालती ने इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच की काली सच्चाई का सामना करने के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि एक जाने-माने डायरेक्टर ने एक बार सारी हदें पार कर दीं और उन्हें ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश की।

“उसने मुझे अपने ऑफिस में किस करने की कोशिश की”

इस घटना को याद करते हुए, मालती ने कहा कि वह काम से जुड़ी बातों के लिए अक्सर डायरेक्टर से मिलती थीं। एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, उन्होंने उसे साइड से गले लगाया, लेकिन बात बिगड़ गई।

“उसने अचानक किस करने की कोशिश की उन्होंने बताया, “मैं पूरी तरह सुन्न हो गई थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ था।”

मालती के लिए इस घटना को और भी परेशान करने वाली बात उम्र का अंतर था। “वह मुझसे बहुत बड़े थे। मैं उन्हें पिता की तरह मानती थी। उस घटना ने मुझे एक कड़ा सबक सिखाया—कभी किसी को बड़ा मत समझो।”

कास्टिंग काउच पर मालती की राय

इंटरव्यू के दौरान, मालती ने इस मुद्दे पर अपनी विवादित राय भी शेयर की। उन्होंने दावा किया कि ऐसी घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि कुछ लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, और महिलाओं को बहुत सावधान रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, “लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन वे आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। आपको पक्का और साफ रहना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि ताकतवर पदों पर बैठे पुरुष अक्सर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और महिलाओं को कभी भी झूठे वादों में नहीं पड़ना चाहिए।

“मैंने उनकी उम्र के किसी व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं की थी” अपनी बात खत्म करते हुए, मालती ने माना कि इस घटना ने उन्हें गुस्सा दिलाया और हिला दिया। “मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी उम्र का कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार कर सकता है। इसने सच में मेरी आंखें खोल दीं।”

मालती चाहर के खुलासे से ऑनलाइन ज़ोरदार बहस छिड़ गई है, कई लोग उनके बोलने की हिम्मत की तारीफ़ कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग इंडस्ट्री में ज़िम्मेदारी और पावर डायनामिक्स पर उनके विचारों पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।