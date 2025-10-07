Bigg Boss 19 में मालती चाहर ने खोली तान्या की पोल! घर में मचेगा नया ड्रामा और कलेश

Bigg Boss 19 : सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 का नया सीज़न हर गुजरते दिन के साथ और भी नाटकीय होता जा रहा है। हाल ही में मालती चाहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद, घर के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। अभिनेत्री ने बिना समय गंवाए – घर में कदम रखते ही तान्या मित्तल की पोल खोल दी।

उनकी तीखी बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, और प्रशंसक मालती के मज़बूत और निडर व्यक्तित्व को पसंद कर रहे हैं। अब, ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस के घर में मालती और तान्या के बीच एक नई प्रतिद्वंद्विता शुरू होने वाली है। असल में हुआ क्या था!

मालती चाहर ने तान्या मित्तल के दोहरे मापदंड की पोल खोली

वीकेंड का वार में अपनी शानदार एंट्री के बाद, मालती चाहर ने तुरंत ही बाकी प्रतियोगियों के साथ घुल-मिल गईं। स्वाभाविक रूप से, हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि घर के बाहर दर्शक उनके बारे में क्या सोचते हैं। एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान, तान्या ने सीधे मालती से पूछा कि लोग उन्हें कैसे देखते हैं।

मालती ने ईमानदारी से जवाब दिया, “आप अच्छी और खूबसूरत लगती हैं, हमेशा साड़ी पहने नज़र आती हैं।” लेकिन वह यहीं नहीं रुकीं – मालती ने आगे कहा कि बाहर लोग तान्या के बयानों पर सवाल उठा रहे हैं, और घर के अंदर उनकी बातों में कई विसंगतियाँ बता रहे हैं।

तान्या की कहानियाँ मेल नहीं खातीं

मालती ने भी तान्या के विरोधाभासी दावों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “आप कहती हैं कि आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन फिर आप यह भी दावा करती हैं कि आपने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। यह कैसे संभव है?”

मालती ने आगे कहा कि तान्या की “केवल पारंपरिक” छवि उनके पिछले वीडियो से मेल नहीं खाती, उन्होंने कहा, “आप हमेशा साड़ी पहनने की बात करती हैं, लेकिन आपके मिनी स्कर्ट वाले पुराने वीडियो भी हैं। बाहर लोग आपके व्यक्तित्व को बनावटी कह रहे हैं।”

तान्या ने मालती की बात को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने तुरंत अपना बचाव करते हुए कहा कि “लोग हमेशा उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जो मशहूर हो रहे हैं।” उनकी यह बातचीत जल्द ही हफ़्ते के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गई, और प्रशंसक अब “टीम मालती” और “टीम तान्या” के बीच बँट गए हैं। सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाओं के अनुसार, दर्शक मालती चाहर के सीधे-सादे रवैये की तारीफ़ कर रहे हैं, जबकि तान्या के रक्षात्मक व्यवहार ने कुछ लोगों को चौंका दिया है।

बिग बॉस 19 के घर में शीत युद्ध शुरू

घर के अंदर के सूत्रों का कहना है कि तान्या ने अब मालती से दूरी बनानी शुरू कर दी है, जिससे उनके असहज होने के संकेत साफ़ दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है — और प्रशंसकों का मानना ​​है कि एक बड़ा टकराव होने वाला है। अगर हालात ऐसे ही रहे, तो दर्शक बिग बॉस 19 में एक और ज़बरदस्त भिड़ंत की उम्मीद कर सकते हैं — इस बार मालती चाहर और तान्या मित्तल के बीच।