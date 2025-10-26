Mallika Sherawat Bold Scenes: मर्डर’ फिल्म ने बढ़ाई हार्टबीट्स! मल्लिका शेरावत की बोल्डनेस से पसीने-पसीने हुए फैंस

By
Mohit Saini
-
0
48
Mallika Sherawat Bold Scenes: मर्डर’ फिल्म ने बढ़ाई हार्टबीट्स! मल्लिका शेरावत की बोल्डनेस से पसीने-पसीने हुए फैंस
Mallika Sherawat Bold Scenes: मर्डर’ फिल्म ने बढ़ाई हार्टबीट्स! मल्लिका शेरावत की बोल्डनेस से पसीने-पसीने हुए फैंस

Mallika Sherawat Bold Scenes: 2004 में, भारतीय सिनेमाघरों में एक ऐसी फिल्म आई जिसने दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए और बॉलीवुड में बोल्डनेस के नए मानक स्थापित किए – मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी अभिनीत ‘मर्डर’।

अपनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री, अंतरंग दृश्यों और साहसिक कहानी के लिए जानी जाने वाली इस फिल्म ने पूरे देश में धूम मचा दी थी। मल्लिका और इमरान के बीच छत पर लिप-लॉक सीन भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया, जिसने अंतहीन चर्चाओं और सुर्खियों को जन्म दिया।

दो दशक बाद भी, फिल्म का प्रतिष्ठित गाना “भीगे होंठ तेरे” प्रशंसकों के दिलों में बसा हुआ है, जो उस दौर का प्रतीक है जब हिंदी सिनेमा में पर्दे पर कामुकता ने एक बेखौफ मोड़ लिया था।

मल्लिका शेरावत ने ‘मर्डर’ के बारे में खुलकर बात की

Mallika Sherawat Bold Scenes: मर्डर’ फिल्म ने बढ़ाई हार्टबीट्स! मल्लिका शेरावत की बोल्डनेस से पसीने-पसीने हुए फैंस
Mallika Sherawat Bold Scenes: मर्डर’ फिल्म ने बढ़ाई हार्टबीट्स! मल्लिका शेरावत की बोल्डनेस से पसीने-पसीने हुए फैंस

रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट पर एक बेबाक बातचीत में, मल्लिका शेरावत ने बताया कि कैसे ‘मर्डर’ ने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मल्लिका ने कहा, “मर्डर ने मुझे स्टारडम और सबसे बढ़कर, आर्थिक आज़ादी दी।”
“पुरस्कार जीतना कभी मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरे लिए जो मायने रखता था, वह था अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीना – किसी पर निर्भर हुए बिना अपनी पसंद खुद चुनना।”

साहस की कीमत

Mallika Sherawat Bold Scenes: मर्डर’ फिल्म ने बढ़ाई हार्टबीट्स! मल्लिका शेरावत की बोल्डनेस से पसीने-पसीने हुए फैंसMallika Sherawat Bold Scenes: मर्डर’ फिल्म ने बढ़ाई हार्टबीट्स! मल्लिका शेरावत की बोल्डनेस से पसीने-पसीने हुए फैंस

इस फ़िल्म ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया, लेकिन मल्लिका ने बताया कि इस शोहरत के साथ आलोचना और नफ़रत भी आई। उन्होंने याद करते हुए कहा, “लोग मुझे गालियाँ देते थे; ऐसा लगता था कि वे चाहते थे कि फ़िल्म की सफलता के बावजूद मैं शर्मिंदा रहूँ।” “मैं रोती और महेश भट्ट के पास जाती, और वह मुझसे कहते – ‘परेशान मत हो, इस पल का आनंद लो।'”

Mallika Sherawat Bold Scenes: मर्डर’ फिल्म ने बढ़ाई हार्टबीट्स! मल्लिका शेरावत की बोल्डनेस से पसीने-पसीने हुए फैंस
Mallika Sherawat Bold Scenes: मर्डर’ फिल्म ने बढ़ाई हार्टबीट्स! मल्लिका शेरावत की बोल्डनेस से पसीने-पसीने हुए फैंस

उनके बोल्ड ऑन-स्क्रीन व्यक्तित्व ने उन्हें उस समय की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक बना दिया, लेकिन साथ ही सबसे ज़्यादा आलोचनाओं का शिकार भी बनाया – एक ऐसी सच्चाई जिसे उन्होंने बेहद शालीनता से संभाला। फिल्म ‘मर्डर’ के बाद बॉलीवुड के “सीरियल किसर” का खिताब पाने वाले अभिनेता इमरान हाशमी ने एक बार खुलासा किया था कि अंतरंग दृश्यों की शूटिंग ग्लैमरस नहीं होती।

Mallika Sherawat Bold Scenes

इमरान ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया, “इन दृश्यों की शूटिंग में कोई रोमांस नहीं है।” “इन्हें सीमित क्रू के साथ फिल्माया जाता है, और कैमरा एंगल और लाइटिंग पर पूरा ध्यान दिया जाता है। यह किसी भी अन्य दृश्य की तरह ही तकनीकी है – स्क्रीन पर दिखने जितना रोमांचक नहीं।”

‘मर्डर’ कहाँ देखें

अगर आपने कभी ‘मर्डर’ नहीं देखी है, तो भी आप इसे YouTube पर मुफ़्त में स्ट्रीम कर सकते हैं। इस फिल्म में मुख्य जोड़ी के साथ अश्मित पटेल, शीबा चड्ढा और सौरभ वंजारा भी हैं।

अनुराग बसु द्वारा निर्देशित, भट्ट परिवार द्वारा निर्मित

अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित, ‘मर्डर’ अपने दोनों सितारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने बॉलीवुड में साहसिक कहानी कहने की एक नई लहर के द्वार खोल दिए, जिसमें जुनून, विश्वासघात और रोमांच का ऐसा मिश्रण था जो पहले कभी नहीं हुआ था।

आज भी, इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार केमिस्ट्री में से एक है – यह इस बात का सबूत है कि मर्डर सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक क्षण था।

 