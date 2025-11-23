Male Fertility Decline: मर्दानगी खतरे में! खाने की यह चीज़ चुपचाप कर रही स्पर्म काउंट को तबाह

Male Fertility Decline: पुरुषों की फर्टिलिटी सालों से लगातार कम हो रही है, और अब एक नई बात ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। हाल की रिसर्च के मुताबिक, खेती में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड पुरुषों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं।

एक नए रिव्यू में पाया गया है कि नियोनिकोटिनॉइड पेस्टिसाइड, जो आमतौर पर फसलों पर छिड़के जाते हैं, लैब के नर जानवरों में स्पर्म काउंट को काफी कम कर सकते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं। चूंकि इन केमिकल का खेती में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि खाने की चीज़ों के संपर्क में आने से इंसानों को भी खतरा हो सकता है।

रिसर्च से क्या पता चला?

हाल के सालों में हुई कई स्टडीज़ से पता चला है कि ये पेस्टिसाइड पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी कम होने का एक बड़ा कारण हो सकते हैं। एनवायर्नमेंटल रिसर्च जर्नल में छपे एक नए रिव्यू में 2005 और 2025 के बीच किए गए 21 एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस किया गया।

नतीजे चौंकाने वाले थे:

नियोनिकोटिनॉइड्स के संपर्क में आने वाले नर चूहों में स्पर्म काउंट कम दिखा

स्पर्म की मोटिलिटी (मूवमेंट) कम हुई

स्पर्म की बनावट में गड़बड़ी

टेस्टिकुलर टिशू को नुकसान

आसान शब्दों में कहें तो, पेस्टिसाइड्स ने सिर्फ स्पर्म पर ही असर नहीं डाला — उन्होंने पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर हमला किया।

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? लीड रिसर्चर सुमैया एस. इरफान, जो जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, ने कहा: “हमने पाया कि इन केमिकल्स के संपर्क में आने से स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है, हॉर्मोन में रुकावट आती है, और टेस्टिकुलर टिशू को नुकसान पहुंचता है।”

उनकी कलीग वेरोनिका जी. सांचेज़, जो उसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च असिस्टेंट हैं, ने कहा कि यह स्टडी आम लोगों के लिए ज़रूरी है: “खाने में पेस्टिसाइड के बचे हुए हिस्से धीरे-धीरे फर्टिलिटी पर भी असर डाल सकते हैं।”

आपको चिंता क्यों करनी चाहिए?

हालांकि ये एक्सपेरिमेंट जानवरों पर किए गए थे, लेकिन साइंटिस्ट चेतावनी देते हैं कि ये नतीजे इंसानों के लिए भी मायने रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी मैमल्स में स्पर्म बनने का प्रोसेस लगभग एक जैसा होता है। एक U.S. सर्वे में यह भी पाया गया कि 3 साल से ज़्यादा उम्र की लगभग आधी आबादी के शरीर में नियोनिकोटिनॉइड्स के निशान थे — और बच्चों में यह लेवल और भी ज़्यादा था।

असली खतरा?

नियोनिकोटिनॉइड्स सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स हैं — ये पौधों के टिशू में गहराई तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए फल और सब्जियां धोने के बाद भी, निशान रह जाते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार, ये केमिकल्स: ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, स्पर्म सेल्स और DNA को नुकसान पहुंचाते हैं हार्मोनल सिग्नलिंग में रुकावट डालते हैं।

टेस्टिकुलर टिशू को नुकसान पहुंचाते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन को धीमा करते हैं। इन सबकी वजह से स्पर्म मूवमेंट खराब होता है, फर्टिलिटी कमजोर होती है, और पुरुषों में इनफर्टिलिटी का खतरा बढ़ता है।

