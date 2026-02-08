Malaysian PM: पीएम मोदी के साथ मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अहम : अनवर इब्राहिम

Anwar Ibrahim Meets PM Modi, (आज समाज), कुआलालंपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है और उन्होंने व उनके मलेशियाई समकक्ष ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और कुआलालंपुर में भारत व मलेशिया के बीच कई समझौता ज्ञापनों (MoU) का आदान-प्रदान देखा। पीएम मोदी कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल दो दिवसीय दौरे पर एशियाई देश में हैं।

हमारे 1957 से लंबे समय से संबंध

अनवर इब्राहिम ने एक संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात को द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, रणनीतिक तथा अहम बताया। उन्होंने कहा, हम इस बैठक को भारत-मलेशिया के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रणनीतिक और अहम मानते हैं। इब्राहिम ने कहा, हमारे 1957 से लंबे समय से संबंध रहे हैं। लेकिन हमने इसे 2024 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया जो गहरे ऐतिहासिक संबंधों, मजबूत लोगों से लोगों के जुड़ाव और लगातार बढ़ते आर्थिक सहयोग की ओर इशारा करता है।

हम सभी क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करेंग

मलेशियाई पीएम ने भविष्य के सहयोग की रूपरेखा भी बताई और कहा, हम व्यापार व निवेश, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्थानीय मुद्रा में व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, कृषि, भोजन, सुरक्षा, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करेंगे। उन्होंने कहा, यह वास्तव में व्यापक है और हमारा मानना है कि हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं और हमारी दोनों सरकारों, दोनों विदेश मंत्रियों की प्रतिबद्धता के साथ इसे तेजी से लागू कर सकते हैं।

हमने 11 दस्तावेजों का आदान-प्रदान देखा : अनवर इब्राहिम

अनवर इब्राहिम ने बातचीत के नतीजों का विवरण देते हुए, कहा, हमने 11 दस्तावेजों का आदान-प्रदान देखा है, जिसमें एमओयू और पत्रों का आदान-प्रदान शामिल है, जो सामान्य द्विपक्षीय व्यवस्थाओं से परे है। उन्होंने कहा, हमने सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा सहयोग पर शांति स्थापना सहयोग को भी शामिल किया है। मलेशिया पीएम ने कहा, इस व्यापक सहयोग को दर्शाते हुए, 11 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, जिसमें समझौता ज्ञापन (टङ्मव२) और पत्रों का आदान-प्रदान शामिल है, उच्च-स्तरीय वार्ता का एक प्रमुख परिणाम था और इसने उन्नत रणनीतिक साझेदारी के दायरे को रेखांकित किया।

कई सेक्टरों में सहयोग को मजबूत करने पर फोकस

अनवर इब्राहिम ने इससे पहले दिन में, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान पीएम मोदी का स्वागत किया, जिसमें मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और यात्रा के व्यक्तिगत महत्व पर प्रकाश डाला गया। चर्चाओं में कई सेक्टरों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया और दोनों पक्षों की आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने की आपसी प्रतिबद्धता दिखी। ये मुलाकातें पेरडाना पुत्र में एक औपचारिक स्वागत के बाद हुईं, जहां पीएम मोदी को गार्ड आॅफ आॅनर और अन्य प्रोटोकॉल सम्मान मिले।

पीएम मोदी ने मेहमाननवाजी के लिए की तारीफ

समारोह के दौरान, पीएम मोदी ने मेहमाननवाजी के लिए तारीफ करते हुए कहा, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हंू। जिस तरह से आपने मेरा और मेरे प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, और जिस तरह से आपने इन कुछ घंटों में पारंपरिक रीति-रिवाजों से हटकर मलेशियाई जीवन को इतनी खूबसूरती से पेश किया, और जिस शानदार तरीके से आपने सब कुछ व्यवस्थित किया – यह हमेशा हमारी यादों में रहेगा, और इसके लिए, मैं आपको दिल से और खास धन्यवाद देता हंू।

ये भी पढ़ें : Malaysia-India Relations: आतंकवाद पर भारत का रुख दृढ़ व बिना किसी समझौते के