Malavika Mohanan Intimate Scenes: 32 साल की मालविका मोहनन को हीरो संग पानी में शूट करना पड़ा इंटीमेट सीन, फिर सेट पर जो जानकर रह जाएंगे दंग

Malavika Mohanan Intimate Scenes: 2024 में, एक लोकप्रिय एक्शन-थ्रिलर फिल्म “युधरा” न केवल अपनी दिलचस्प कहानी के लिए, बल्कि इसकी मुख्य जोड़ी – मालविका मोहनन और सिद्धांत चतुर्वेदी के बीच की ज़बरदस्त केमिस्ट्री के लिए भी सुर्खियों में रही। दोनों के ऑन-स्क्रीन रोमांटिक पल शहर में चर्चा का विषय बन गए, लेकिन कैमरे के पीछे, चीजें उतनी ग्लैमरस नहीं थीं जितनी दिखती थीं।

पानी वाला वह दृश्य जिसने उनकी सीमाओं की परीक्षा ली

Malavika Mohanan Intimate Scenes

एक बेबाक इंटरव्यू में, मालविका मोहनन ने सिद्धांत के साथ फिल्म के अंतरंग और चुंबन दृश्यों की शूटिंग के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की – खासकर “साथिया” गाने के लिए बर्फीले पानी में शूट किए गए दृश्यों के बारे में। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान, सेट पर कोई इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर नहीं था, जिससे उनके लिए चीजें और भी असहज हो गईं।

“सहज महसूस करना आसान नहीं था”

मालविका ने कहा, “किसी अंतरंग दृश्य को फिल्माना और उसमें सहज महसूस करना आसान नहीं है। आजकल, सेट पर इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अपनी सीमाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। अंतरंग दृश्यों को फिल्माना आसान नहीं होता, और कोऑर्डिनेटर इसे और भी आसान बनाने में मदद करते हैं।”

शीत लहरें और अप्रत्याशित चुनौतियाँ

साथिया गाने की शूटिंग को याद करते हुए, उन्होंने आगे कहा, “सच कहूँ तो, अंतरंगता से ज़्यादा, हमें ठंड की चिंता थी! हमें रोमांटिक पलों और किसिंग सीन को लहरों के ठीक सामने खड़े होकर शूट करना था – हम भीग गए थे और सचमुच काँप रहे थे।”

असहजता के बावजूद, मालविका ने इस अनुभव को “मज़ेदार लेकिन अविस्मरणीय” बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि खराब मौसम और तैयारी की कमी ने इस दृश्य को बेहद मुश्किल बना दिया था, लेकिन यह उनके करियर के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया।

