Malaika Arora with Rumoured Boyfriend: नज़रें बचाती दिखीं Malaika Arora, एयरपोर्ट पर रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग वीडियो वायरल

Malaika Arora with Rumoured Boyfriend: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं, और एक बार फिर वह चर्चा में हैं। सोशल मीडिया की बातों से लेकर एंटरटेनमेंट कॉलम तक, मलाइका की प्राइवेट लाइफ लोगों में उत्सुकता जगाती रहती है। इस बार, मुंबई एयरपोर्ट का एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जिससे उनकी लव लाइफ की अफवाहें फिर से गर्म हो गई हैं।

मलाइका का एयरपोर्ट वीडियो वायरल हुआ

View this post on Instagram A post shared by Varinder Chawla (@varindertchawla)

सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे एक वीडियो में मलाइका अरोड़ा मुंबई एयरपोर्ट पर दिख रही हैं। जिस बात ने सबका ध्यान खींचा, वह थी उनका एक मिस्ट्री मैन के साथ दिखना, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह उनका कथित बॉयफ्रेंड है। जैसे ही पैपराज़ी के कैमरे एक्ट्रेस की तरफ मुड़े, मलाइका और उस मिस्ट्री मैन ने एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने का फैसला किया, वे अलग-अलग चल रहे थे और साफ तौर पर ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे।

कथित बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता

वीडियो सामने आने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर यह अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि मलाइका के साथ जो मिस्ट्री मैन था, वह उनका कथित बॉयफ्रेंड, हर्ष मेहता था। क्लिप में, मलाइका कॉन्फिडेंस से आगे चलती दिख रही हैं, जबकि हर्ष कैजुअल आउटफिट में कुछ दूरी पर उनके पीछे चल रहे हैं। उन्होंने अपना चेहरा थोड़ा मास्क से ढका हुआ था और जल्दी से अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वे पैपराज़ी से बच रहे हैं।

अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं

पिछले कुछ महीनों से, मलाइका अरोड़ा के हर्ष मेहता को डेट करने की अफवाहें ऑनलाइन आ रही हैं। हालांकि, न तो मलाइका और न ही हर्ष ने अब तक अपने रिश्ते के बारे में पब्लिकली कुछ कहा है, और इस मामले पर चुप्पी बनाए रखी है।

मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का ब्रेकअप

मलाइका पहले एक्टर अर्जुन कपूर के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में थीं। दोनों अक्सर सुर्खियों में रहते थे और एक-दूसरे को खुलकर सपोर्ट करने के लिए जाने जाते थे। हालांकि अब यह कपल अलग हो गया है, लेकिन ब्रेकअप के बाद उन्हें कई बार एक साथ देखा गया है और ऐसा लगता है कि उनके बीच अच्छा रिश्ता है।

फिलहाल, मलाइका अरोड़ा अपने नए रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों की वजह से खबरों में बनी हुई हैं, जिससे फैंस और नेटिज़न्स उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को उत्सुक हैं।