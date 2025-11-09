अश्लील मूव्स पर ट्रोल हुईं Malaika Arora, माही विज ने दिया करारा रिएक्शन

Malaika Arora: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मलाइका अरोड़ा अपने कातिलाना मूव्स से डांस फ्लोर पर धूम मचाने में कभी पीछे नहीं रहतीं। अभिनेत्री जल्द ही रैपर-गायक यो यो हनी सिंह के आगामी गाने “चिलगम” में नज़र आएंगी। गाने का टीज़र पहले ही रिलीज़ हो चुका है, जिसमें मलाइका के सिज़लिंग और बोल्ड डांस मूव्स दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि, टीज़र रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया यूज़र्स ने उन्हें “अश्लील” डांस स्टेप्स करने का आरोप लगाते हुए ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस तीखी प्रतिक्रिया के बीच, अभिनेत्री माही विज ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
‘अश्लील’ कोरियोग्राफी के लिए ट्रोल
चिलगम का टीज़र जैसे ही ऑनलाइन सामने आया, ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। कई यूज़र्स ने दावा किया कि गाना “सेक्सी” की बजाय “अश्लील” लग रहा है। कुछ ने तो निर्माताओं से वीडियो को पूरी तरह से हटाने की भी मांग की।
एक ट्रोल ने लिखा कि ये स्टेप्स अश्लील लग रहे हैं क्योंकि “मलाइका इन्हें ठीक से नहीं कर पा रही हैं,” और इस स्थिति की तुलना त्रिप्ति डिमरी के गाने “मेरे महबूब” से की।
एक अन्य यूज़र ने कोरियोग्राफर्स पर ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड मूव्स प्लान करने का आरोप लगाया। यूज़र ने आगे कहा, “जब अभिनेत्रियाँ इन्हें ठीक से नहीं कर पातीं, तो उन्हें ऑनलाइन शर्मिंदा किया जाता है।” कुछ लोगों ने वीडियो को “बेतुका” बताया, जबकि कुछ ने मलाइका से “ठीक से व्यवहार करने” की अपील की। कुछ ने तो उनके पुराने प्रोजेक्ट्स और इस प्रोजेक्ट के बीच “बड़ा अंतर” भी बताया।
माही विज की प्रतिक्रिया
कठोर टिप्पणियों को देखने के बाद, अभिनेत्री माही विज ने मलाइका अरोड़ा के समर्थन में टीज़र पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने “सबसे हॉट महिला” कमेंट किया और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए एक दिल वाला इमोजी भी जोड़ा।
हनी सिंह या मलाइका की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं
अभी तक, न तो हनी सिंह और न ही मलाइका अरोड़ा ने इस विवाद पर कोई टिप्पणी की है। हालाँकि, प्रशंसक उनकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
“चिलगाम” का पूरा संगीत वीडियो शनिवार, 8 नवंबर को रिलीज़ होने वाला है। यह पहली बार नहीं है जब किसी अभिनेत्री या गायिका को संगीत वीडियो के लिए ट्रोल किया गया हो – तृप्ति डिमरी और गुरु रंधावा को पहले भी इसी तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा है।
