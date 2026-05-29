Malaika Arora Bikini Look: 52 की उम्र में भी कहर ढा रहीं मलाइका, बिकिनी में शेयर कीं सुकून भरी तस्वीरें

Malaika Arora Bikini Look: बॉलीवुड डीवा मलाइका अरोड़ा हाल ही में अपने बिज़ी शेड्यूल से ब्रेक लेकर एक तरोताज़ा करने वाले वेलनेस रिट्रीट के लिए मालदीव गईं। एक्ट्रेस ने अपनी छुट्टियों की कई शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिससे फैंस को उनके शांतिपूर्ण और शानदार वेकेशन की एक झलक मिली।

इसे “वेलनेस वेकेशन” कहते हुए, मलाइका मालदीव की शांत सुंदरता से घिरे एक खास लग्ज़री विला में रुकीं। अपने स्टे के दौरान, उन्होंने कई वेलनेस रिचुअल अपनाए जो उन्हें आराम करने, रिचार्ज करने और खुद से फिर से जुड़ने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।

View this post on Instagram A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)

इंस्टाग्राम पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, मलाइका ने बताया कि यह ट्रिप शांति, दिल को छू लेने वाले खाने और पर्सनल सोच-विचार के पलों से भरी थी। शहर की ज़िंदगी के शोर-शराबे से दूर, उन्होंने माइंडफुलनेस और अंदरूनी सेहत पर ध्यान देने के लिए क्वालिटी टाइम बिताया।

उनके रिट्रीट की एक खास बात मेडिटेशन थी, जिसे उन्होंने एक एनर्जी देने वाला एक्सपीरियंस बताया जिसने उनके मन और शरीर को ठीक करने में मदद की। एक्ट्रेस ने फैंस को ट्रिप की कई ग्लैमरस तस्वीरें भी दिखाईं, जिसमें उनका आसान स्टाइल और कॉन्फिडेंस दिखा।

बीच पर आराम करने से लेकर क्रिस्टल-क्लियर पानी का मज़ा लेने तक, मलाइका ने अपने ट्रॉपिकल एस्केप का पूरा मज़ा लिया। वह धूप सेंकते, पूल के किनारे आराम करते और अपने स्टे के दौरान स्वादिष्ट लोकल खाने का मज़ा लेते हुए देखी गईं।

एक्ट्रेस ने अपनी फिटनेस-फोकस्ड लाइफस्टाइल की एक झलक भी शेयर की, जिसमें उन्होंने मेडिटेशन करते और शांत माहौल का मज़ा लेते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं। फैंस ने तुरंत उनकी तारीफों की बौछार कर दी, उनके शानदार लुक्स, फिटनेस और टाइमलेस एलिगेंस की तारीफ की।

कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट किया कि मलाइका उम्र के साथ और जवान होती जा रही हैं। फिटनेस, योग और डिसिप्लिन्ड डाइट के प्रति अपने डेडिकेशन के लिए जानी जाने वाली, 52 साल की मलाइका अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और ग्लैमरस प्रेजेंस से लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहती हैं।

एक बार फिर, मलाइका अरोड़ा ने साबित कर दिया कि वह बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश और पसंदीदा सेलिब्रिटी में से एक क्यों हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ में वेलनेस, फिटनेस और फैशन को आसानी से मिक्स किया है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग