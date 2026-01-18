Malaika Arora Photos: मां-बेटी की जोड़ी ने लूटी महफिल! फ्लोरल आउटफिट और रेड लिप्स में छाईं मलाइका

Malaika Arora Photos: मलाइका अरोड़ा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 52 साल की उम्र में भी यह एक्ट्रेस और फैशन आइकन अपने सहज स्टाइल और ग्रेस से फैंस को इंप्रेस कर रही हैं। उनकी लेटेस्ट तस्वीरें, जिनमें वह अपनी मां के साथ पोज़ देती नज़र आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं।

मलाइका को देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। यह डीवा हाल ही में अपनी मां के साथ बाहर निकलीं, और दोनों कैमरे के सामने पोज़ देते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

मां-बेटी का स्टाइलिश पल

मलाइका अपनी मां के साथ पोज़ देते हुए मुस्कुरा रही थीं, और उनकी कई तस्वीरें तुरंत वायरल हो गईं। उनकी मां लाल और काली साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थीं, साथ ही उनकी सिग्नेचर बड़ी लाल बिंदी ने इस पल में पारंपरिक आकर्षण जोड़ दिया।

दूसरी ओर, मलाइका ने एक स्टाइलिश फ्लोरल आउटफिट चुना, जिसमें उन्होंने क्रॉप टॉप के साथ मैचिंग स्कर्ट पहनी थी। उनका लुक एलिगेंस और ग्लैमर के बीच पूरी तरह से बैलेंस्ड था।

लाल होंठ, खुले बाल और मिनिमल मेकअप

एक्ट्रेस ने अपने लुक को बोल्ड रेड लिपस्टिक से पूरा किया, जिसने तुरंत सबका ध्यान खींचा। खुले बालों और हल्के, नेचुरल मेकअप में मलाइका बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

फैंस उनकी तस्वीरों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक फैन ने कमेंट किया, “कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है?” जबकि दूसरे ने बस लिखा, “उफ्फ!” इन तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है।

स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर दिल जीत रही हैं

फैशन गोल्स सेट करने के अलावा, मलाइका अरोड़ा फिलहाल रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जज के तौर पर नज़र आ रही हैं, जहां उन्हें दर्शकों से बहुत प्यार और तारीफ मिल रही है। एक बार फिर, मलाइका ने साबित कर दिया कि उनका स्टाइल, कॉन्फिडेंस और करिश्मा समय के साथ और बेहतर होता जाता है।