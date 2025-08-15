Malaika Arora Bold Bikini Look : मलाइका अरोड़ा का बोल्ड बिकिनी लुक, वेकेशन फोटोज़ से इंटरनेट हुआ हॉट 

Malaika Arora Bold Bikini Look, (आज समाज), नई दिल्ली: बॉलीवुड की फैशन क्वीन और फिटनेस आइकन मलाइका अरोड़ा एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार वजह है उनका वेकेशन मूड और सुपर बोल्ड पिंक बिकिनी लुक। 51 साल की उम्र में भी उनका ग्लैमर यंग हीरोइनों को टक्कर दे रहा है, और सोशल मीडिया उनकी नई तस्वीरों से झूम उठा है।

बोल्ड तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल

मलाइकाअपने 22 साल के बेटे अरहान खान के साथ इटली में हॉलिडे एन्जॉय कर करती हुई दिखाई दी। पहले उन्होंने बेटे के साथ प्यारे मोमेंट्स शेयर किए थे, और अब उन्होंने अपने सोलो बिकिनी फोटोज़ से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। मलाइका ने इंस्टाग्राम पर 7 स्टनिंग बिकिनी फोटोज़ पोस्ट कीं, जिनमें उनका बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज़ फैंस को दीवाना बना रहा है।

पिंक बिकिनी में मिरर सेल्फी से लेकर सनबाथ तक

‘छैया छैया गर्ल’ कभी मिरर के सामने सिज़लिंग सेल्फी लेती नज़र आ रही हैं, तो कभी बीच पर लेटकर सनबाथ ले रही हैं। एक फोटो में वो समंदर के सामने पोज दे रही हैं, तो दूसरी में कार में बैठकर कातिलाना एक्सप्रेशन दे रही हैं। उनका पिंक डीप-नेक बिकिनी लुक सोशल मीडिया पर हॉटनेस का नया पैमाना सेट कर रहा है। पोस्ट के कैप्शन में मलाइका ने बस लिखा — “Pink Bikini” — और बाकी काम उनकी तस्वीरों ने कर दिया।

करियर सफर

मलाइका अरोड़ा ने फिल्मों में कुछ ही रोल किए, लेकिन उनके आइटम सॉन्ग्स आज भी सुपरहिट हैं। ‘छैया छैया’ (दिल से) ने उन्हें रातों-रात फेमस कर दिया। ‘मुन्नी बदनाम हुई’ (दबंग) से उन्होंने एक बार फिर बॉलीवुड पर राज किया। ‘कांटे’ और ‘EMI’ जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग दिखाई।

पिछले कुछ सालों से मलाइका टीवी की दुनिया में भी छा रही हैं और कई रियलिटी शोज़ को जज कर चुकी हैं। हाल ही में वो झलक दिखला जा के जज पैनल पर नज़र आई थीं।

फैंस के रिएक्शन

मलाइका के इस बोल्ड लुक पर फैंस कमेंट सेक्शन में दिल और फायर इमोजी बरसा रहे हैं। किसी ने लिखा “Age is just a number”, तो किसी ने कहा “Malaika = Eternal Diva”।