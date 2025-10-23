Malaika Arora Birthday: आइटम गर्ल नहीं, बिजनेस क्वीन हैं मलाइका अरोड़ा! एक्टिंग के साथ इन धंधों से कमा रही हैं करोड़ों”

Malaika Arora Birthday: बॉलीवुड की ग्लैमर क्वीन मलाइका अरोड़ा अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं, और वह लगातार साबित कर रही हैं कि उम्र बस एक संख्या है। जब भी उनका नाम आता है, प्रशंसकों को उनके “छैय्या छैय्या” और “मुन्नी बदनाम हुई” जैसे मशहूर डांस नंबर, उनकी बेदाग़ स्टाइल और उम्र-रहित खूबसूरती याद आ जाती है। लेकिन चमक-दमक और ग्लैमर से परे, मलाइका सिर्फ़ एक अभिनेत्री से कहीं बढ़कर हैं – वह एक स्मार्ट उद्यमी और एक स्व-निर्मित व्यवसायी भी हैं, जो कई उद्यमों के ज़रिए करोड़ों कमाती हैं।

फ़िटनेस क्वीन – दिवा योगा

अपनी ज़बरदस्त फ़िटनेस और बेहतरीन सुडौल शरीर के लिए जानी जाने वाली, मलाइका ने अपना योग स्टूडियो, “दिवा योगा” शुरू करके अपने जुनून को मुनाफ़े में बदल दिया। यह स्टूडियो मुंबई के सबसे प्रीमियम वेलनेस केंद्रों में से एक बन गया है, जहाँ विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिज़ाइन किए गए योग, पिलेट्स और उन्नत फ़िटनेस प्रोग्राम उपलब्ध हैं।

उनका ब्रांड इस विचार को बढ़ावा देता है कि फ़िटनेस ग्लैमरस हो सकती है, जिससे हज़ारों महिलाएं उनकी जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित होती हैं।

फ़ैशन मुगल – द लेबल लाइफ

मलाइका का दूसरा बड़ा उद्यम उनके सबसे मज़बूत क्षेत्र – फ़ैशन – पर केंद्रित है। वह ऑनलाइन लाइफस्टाइल ब्रांड द लेबल लाइफ की क्रिएटिव पार्टनर हैं, जो आकर्षक कपड़े, स्टाइलिश एक्सेसरीज़ और शानदार घरेलू सजावट के सामान प्रदान करता है। मलाइका न केवल ब्रांड के लिए डिज़ाइन करती हैं, बल्कि इसकी ब्रांड एंबेसडर भी हैं। जब भी वह द लेबल लाइफ के कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं, तो वे तुरंत वायरल हो जाते हैं और ऑनलाइन ट्रेंड करने लगते हैं, जिससे बिक्री में भारी वृद्धि होती है।

मनोरंजन विशेषज्ञ

बॉलीवुड की “आइटम गर्ल” से लेकर टीवी के सबसे सम्मानित रियलिटी शो जजों में से एक बनने तक – मलाइका अरोड़ा का विकास वाकई उल्लेखनीय है। वह इंडियाज़ बेस्ट डांसर और झलक दिखला जा जैसे लोकप्रिय शोज़ में जज रह चुकी हैं, जहाँ उनका आकर्षण, आत्मविश्वास और विशेषज्ञता उन्हें प्रशंसकों की पसंदीदा बनाती है।

कलाकार से मेंटर बनने का यह बदलाव न केवल उनकी प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि उनकी आय का एक और मज़बूत स्रोत भी जोड़ता है।

रेस्टोरेंट मालिक – द स्कारलेट हाउस

मलाइका ने आतिथ्य और रेस्टोरेंट व्यवसाय में भी कदम रखा है। वह “द स्कारलेट हाउस” नामक एक स्टाइलिश डाइनिंग स्पेस की सह-मालिक हैं, जो मुंबई के सबसे ट्रेंडी पार्टी डेस्टिनेशन में से एक बन गया है। खाने से लेकर माहौल तक – सब कुछ मलाइका के परिष्कृत स्वाद को दर्शाता है। अभिनेत्री को अक्सर अपने करीबी दोस्तों और इंडस्ट्री के जानकारों के साथ वहाँ पार्टी करते देखा जाता है।

प्रीमियम ब्रांड सहयोग

मलाइका लक्ज़री एंडोर्समेंट की दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग वाले चेहरों में से एक हैं। चाहे वह फिटनेस गियर हो, फ़ैशन लेबल हो या ब्यूटी ब्रांड – उनका नाम तुरंत विश्वसनीयता और ग्लैमर जोड़ देता है। वह कई शीर्ष कंपनियों की ब्रांड एंबेसडर के रूप में मोटी तनख्वाह कमाती हैं।

ग्लैमर के पीछे की महिला

52 साल की उम्र में भी, मलाइका अरोड़ा अपने तरीके से सफलता और स्टाइल को नई परिभाषा दे रही हैं। वह सिर्फ़ एक डांसर या फ़ैशनिस्टा नहीं हैं – वह एक उद्यमी, फ़िटनेस आइकन और उन महिलाओं के लिए रोल मॉडल हैं जो आज़ादी, आत्म-प्रेम और नए आविष्कार में विश्वास रखती हैं।