PM Modi Breaking News : युवाओं को कौशल संपन्न बनाना समय की जरूरत : पीएम

नई दिल्ली विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटीआई टॉपर्स को किया सम्मानित

PM Modi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली : आज के युग में हमारा कर्तव्य केवल युवाओं को शिक्षित करना ही नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें कौशल संपन्न करना भी जरूरी है। आज का युग चुनौतियों से भरा है और यह युवा वर्ग ही है जो हर चुनौती को पार पा सकता है। यदि युवाओं में कौशल होगा तो उन्हें रोजगार तलाशना नहीं पड़ेगा बल्कि वे खुद को रोजगार देने के साथ-साथ अन्य के लिए भी रोजगार के अन्य रास्ते खोलेंगे। यह बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) के टॉपर्स को सम्मानित करने के अवसर पर कही।

62 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का अनावरण

इस दौरान पीएम ने कौशल दीक्षांत समारोह 2025 के दौरान 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न युवा-केंद्रित पहलों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान पटना से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुड़े।

आज हम कौशल को दे रहे प्राथमिकता

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कहा कि कुछ वर्ष पहले हमारी सरकार ने आईटीआई छात्रों के लिए व्यापक स्तर पर दीक्षांत समारोह आयोजित करने की नई परंपरा शुरू की थी। आज इसी परंपरा की एक और कड़ी के साक्षी हम सभी बन रहे हैं। मैं भारत के कोने-कोने से हमारे साथ जुड़ने वाले सभी युवा आईटीआई छात्रों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है।

बिहार को एक नया कौशल विश्वविद्यालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के हजारों युवा हमसे जुड़े हैं। इस पीढ़ी को शायद अंदाजा नहीं होगा कि ढाई दशक पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी जर्जर थी। न ईमानदारी से स्कूल खुलते थे, न ही भर्तियां होती थीं। कौन सा माता-पिता नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा यहां पढ़े और आगे बढ़े? लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चे बिहार छोड़कर वाराणसी, दिल्ली और मुंबई जाने को मजबूर हुए। यहीं से पलायन की असली शुरूआत हुई… सौभाग्य से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी, और हम सब गवाह हैं कि कैसे पूरी एनडीए टीम ने मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाया… मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नया कौशल विश्वविद्यालय मिला है।

पीएम मोदी ने की ट्रंप की सराहना

इससे पहले आज सुबह पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट डालकर गाजा में किए जा रहे शांति प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ‘गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के बीच हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत स्थाई और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा।

