Haryana Olympic Association: हथियारों संग वीडियो बनाया तो बैन लगेगा, हरियाणा ओलिंपिक संघ ने खिलाड़ियों को दी चेतावनी

खिलाड़ियों को प्रतिबंध और निलंबन का करना पड़ सकता है सामना

Haryana Olympic Association, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में खिलाड़ियों को हथियारों संग वीडियो शूट करना और उसे सोशल मीडिया पर महंगा पड़ सकता है। इस तरह के वीडियो वायरल होने पर हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन ने सख्त नाराजगी जताई है। इस तरह की घटनाओं पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन ने अब खिलाड़ियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें खिलाड़ियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि, अगर उन्होंने हथियारों संग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

ऐसे खिलाड़ियों को प्रतिबंध और निलंबन और अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि हाल की में रोहतक के किक बॉक्सर साहिल भारद्वाज और अंतरराष्ट्रीय जैवलिन थ्रो खिलाड़ी अनु रानी ने जयमाला के बाद स्टेज से हर्ष फायरिंग की थी और रिवॉल्वर में कारतूस लोड करती इंटरनेशनल बॉक्सर मनीषा मौण का भी वीडियो सामने आया था।

कई खिलाड़ियों ने एसोसिएशन को दी शिकायत

वीडियो वायरल होने के बाद मामले की लिखित शिकायत अर्जुन और भीम पुरस्कार विजेताओं समेत कई वरिष्ठ खिलाड़ियों ने एसोसिएशन को की थी। रोहतक के एडवोकेट राजनारायण पंघाल की एप्लिकेशन पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दी है कि ऐसे वीडियो डालने वाले खिलाड़ियों पर प्रतिबंध, निलंबन और अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

हाथ में रिवॉल्वर लेकर कारतूस लोड करती नजर आई मनीषा मौण

हाल ही में कैथल निवासी अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर और अर्जुन अवार्डी मनीषा मौण का एक वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह शादी समारोह में हाथ में रिवॉल्वर लेकर कारतूस लोड करती नजर आईं। पंजाबी गाने पर शूट किए गए इस वीडियो पर कई लोगों ने सवाल उठाए। विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह वीडियो सिर्फ शौकिया तौर पर बनाया गया था और आपत्ति होने पर वह इसे डिलीट कर देंगी।

मेरठ में केस दर्ज, राइफल जब्त

मेरठ में 18 नवंबर को इंटरनेशनल जैवलिन थ्रोअर अनु रानी और रोहतक के किक बॉक्सर साहिल भारद्वाज की शादी के दौरान स्टेज से हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। जयमाला के तुरंत बाद दोनों ने स्टेज पर लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की, जिसके बाद मेरठ के सरधना थाने में दोनों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच में पता लगाया कि फायरिंग में इस्तेमाल राइफल लाइसेंसी थी। 20 नवंबर को पुलिस ने यह राइफल रोहतक से जब्त कर ली।

