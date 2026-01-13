Jana Nayagan: मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जन नायगन के मेकर्स

19 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

Jana Nayagan, (आज समाज), मुंबई: साउथ सुपरस्टार थलपति विजय लंबे समय से अपने एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म जन नायगन को लेकर चर्चा में चल रहे हैं। हालांकि, उनकी इस फिल्म की रिलीज का मामला अटका हुआ है। अब इस फिल्म के मेकर्स ने मद्रास हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई कर सकता है।

9 जनवरी को रिलीज होनी थी फिल्म

थलपति विजय की जन नायगन 9 जनवरी को ही सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तय थी। हालांकि, सेंसर बोर्ड की तरफ से मंजूरी नहीं मिली थी। बोर्ड ने फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया था। इस वजह से फिल्म की रिलीज अटक गई। उसके बाद मेकर्स ने CBFC के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

क्या है पूरा मामला?

9 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट की सिंगल बेंच ने सेंसर बोर्ड को ये आदेश दिया था कि जन नायगन को तुरंत ही सेंसर सर्टिफिकेट दिया जाए। हालांकि, उसी दिन मद्रास हाई कोर्ट की डिविजिनल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दिया था। वहीं अब मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट की डिविजिनल बेंच के उसी फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है, ताकि फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो सके और रिलीज हो सके।

19 जनवरी को मेकर्स की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अब देखना होगा कि इस सुनवाई में क्या होता है। जन नायगन की रिलीज का रास्ता क्लियर हो पाता है या नहीं। ये थलपति विजय के एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म है।