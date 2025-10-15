ICC Rankings में बड़ा उलटफेर अफगान खिलाड़ियों ने कर दिया कमाल, गिल की बादशाहत पर मंडराया खतरा

ICC Rankings: ICC ने बुधवार को खिलाड़ियों की नवीनतम रैंकिंग जारी की, और इसमें अफ़ग़ानिस्तान के शानदार प्रदर्शन के दम पर एक बड़ा उलटफेर हुआ। अफ़ग़ानिस्तान की इस तिकड़ी ने अपने दमदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया और वनडे रैंकिंग में भी शानदार वापसी की। इस बीच, भारत के यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव टेस्ट रैंकिंग में ऊपर पहुँच गए।

अफ़ग़ानिस्तान ने रचा इतिहास

15 अक्टूबर अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ क्योंकि उनके दो सितारों ने वनडे में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। ​​राशिद खान ने दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज़ का ताज फिर से हासिल किया, जबकि ऑलराउंडर अज़मतुल्लाह उमरज़ई वनडे ऑलराउंडर की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुँच गए – जो अफ़ग़ान क्रिकेट के लिए एक गौरवपूर्ण दोहरा शतक है।

इब्राहिम ज़दरान गिल के क़रीब

बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए अफ़ग़ानिस्तान के इब्राहिम ज़दरान ने वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में आठ स्थानों की शानदार छलांग लगाई है। अब वह 764 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं – भारतीय कप्तान शुभमन गिल से ठीक पीछे, जो 784 अंकों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं।

रोहित और कोहली को झटका

ताज़ा अपडेट भारतीय दिग्गजों के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। रोहित शर्मा, जो पहले दूसरे स्थान पर थे, तीसरे स्थान पर खिसक गए, जबकि विराट कोहली एक स्थान गिरकर वनडे रैंकिंग में पाँचवें स्थान पर आ गए।

यशस्वी जायसवाल टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष 5 में शामिल

टेस्ट रैंकिंग में, शीर्ष 10 में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए, लेकिन युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज़ यशस्वी जायसवाल ने उल्लेखनीय प्रगति की है। दो स्थानों की छलांग के बाद, जायसवाल अब 791 रेटिंग अंकों के साथ पाँचवें स्थान पर हैं – जो लाल गेंद से उनकी उल्लेखनीय बढ़त को जारी रखता है। गेंदबाज़ी में, कुलदीप यादव 14वें स्थान पर पहुँच गए हैं, जिससे सूची में भारत की उपस्थिति और मज़बूत हुई है।

रूट अब भी टेस्ट में छाए हुए हैं

इंग्लैंड के जो रूट नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज़ के रूप में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, उनके बाद उनके हमवतन हैरी ब्रुक दूसरे नंबर पर हैं। न्यूज़ीलैंड के केन विलियमसन तीसरे स्थान पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 816 रेटिंग अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं।