Salman Khan Delhi High Court Notice: सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स केस में बड़ा अपडेट, दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस

Salman Khan Delhi High Court Notice: देश के सबसे जाने-माने पब्लिक फिगर्स में से एक, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले, 11 दिसंबर, 2025 को कोर्ट ने उनके पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया था। हालांकि, अब इस आदेश को एक चीनी कंपनी ने चुनौती दी है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को नोटिस जारी किया है।

मामला पर्सनैलिटी राइट्स और AI टेक्नोलॉजी से जुड़ा है

यह मामला पर्सनैलिटी राइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है। आरोप है कि चीन की एक AI वॉयस जेनरेशन कंपनी ने सलमान खान की आवाज़ का इस्तेमाल बिना इजाज़त के किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर की सिंथेटिक आवाज़ का गलत इस्तेमाल नकली विज्ञापनों, गुमराह करने वाले वीडियो और धोखे वाले कंटेंट में किया गया, जिससे पहचान के गलत इस्तेमाल को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

सलमान खान ने कानूनी कार्रवाई की

अपनी आवाज़ के बिना इजाज़त इस्तेमाल को देखने के बाद, सलमान खान ने अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए, कोर्ट ने 11 दिसंबर, 2025 को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें एक्टर को राहत दी गई और उनकी पहचान के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई गई।

चीनी AI फर्म ने कोर्ट के आदेश को चुनौती दी

अंतरिम फैसले से नाखुश होकर, चीनी AI कंपनी ने आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की। फर्म ने तर्क दिया कि सिंथेटिक आवाज़ बनाना कानूनी और कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटीज़ के दायरे में आता है। कंपनी के अनुसार, कोर्ट के दिसंबर के आदेश ने उसकी सेवाओं पर बुरा असर डाला है और उसके AI मॉडल के डेवलपमेंट में रुकावट डाल रहा है।

इस चुनौती के आधार पर, दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस मामले में नोटिस जारी किया है, और AI के इस्तेमाल और सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी राइट्स पर कानूनी लड़ाई जारी रहने के कारण आगे की सुनवाई होने की उम्मीद है।

इस मामले पर करीब से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि यह भारत में AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और सेलिब्रिटी पहचान के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है।

