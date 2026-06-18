Sanchita Ugale Death Case: संचिता उगाले डेथ केस में आया बड़ा मोड़, CM फडणवीस तक पहुंची जांच की मांग

Sanchita Ugale Death Case: एक्ट्रेस संचिता उगले की मौत ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है क्योंकि नए मामले सामने आ रहे हैं। एक्ट्रेस की दुखद मौत के कुछ दिनों बाद, यह मामला अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस पहुंच गया है, जहां मामले की हाई-लेवल जांच की मांग की गई है।

इस नए मामले ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है, इंडस्ट्री बॉडीज़ और एंटरटेनमेंट जगत के लोग उनकी मौत के हालात का पता लगाने के लिए पूरी जांच की मांग कर रहे हैं।

AICWA ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मांग की

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने की ऑफिशियली अपील की है।

AICWA के प्रेसिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने एक बयान जारी कर अधिकारियों से बिना किसी भेदभाव के और पूरी जांच करने की अपील की है। एसोसिएशन का मानना ​​है कि सच्चाई सामने लाने और दिवंगत एक्ट्रेस और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए डिटेल्ड जांच ज़रूरी है।

अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए एक लेटर में, AICWA ने इस बात पर ज़ोर दिया कि SIT जांच से ट्रांसपेरेंसी लाने, जांच प्रोसेस में लोगों का भरोसा मजबूत करने और केस से जुड़े अनसुलझे सवालों को साफ करने में मदद मिलेगी।

दुखद मौत ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को झकझोर दिया

कुमकुम भाग्य और वागले की दुनिया जैसे पॉपुलर टेलीविज़न शो में अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली संचिता उगले मुंबई के नालासोपारा इलाके में अपने घर पर मृत पाई गईं।

शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस ने कथित तौर पर 14 जून की रात को सुसाइड कर लिया। इस खबर ने टेलीविज़न इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, जिससे उनके साथ काम करने वाले, दोस्त और फैंस एक युवा टैलेंट के जाने का दुख मना रहे हैं।

परिवार ने चिंता जताई

जैसे-जैसे जांच जारी है, संचिता के परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों ने कथित तौर पर उनकी मौत से पहले के दिनों में उनकी मेंटल और इमोशनल हालत के बारे में कई चिंताएं जताई हैं।

परिवार के सदस्यों ने दावा किया है कि एक्ट्रेस काफी स्ट्रेस में थीं और उनके व्यवहार में साफ बदलाव आए थे। उनके भाई ने भी सबके सामने उस कथित दबाव के बारे में बात की है जिसका सामना वह कर रही थीं, जिससे केस और पेचीदा हो गया है। इन दावों ने उनकी मौत के आस-पास के हालात की गहरी जांच की मांग को हवा दी है।

सवालों के जवाब नहीं मिले

जबकि अधिकारी मौजूद सबूतों की जांच कर रहे हैं, SIT जांच की बढ़ती मांग से पता चलता है कि कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। जांच के सपोर्टर्स का मानना ​​है कि फैक्ट्स को साबित करने और परिवार और जनता दोनों को क्लैरिटी देने के लिए एक डिटेल्ड जांच ज़रूरी है।

जैसे-जैसे केस का ज़्यादा ध्यान बढ़ रहा है, अब सभी की नज़रें महाराष्ट्र सरकार और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों पर हैं कि आने वाले दिनों में स्पेशल जांच का ऑर्डर दिया जाएगा या नहीं।