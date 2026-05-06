Pawan Singh Divorce Case: पवन सिंह तलाक केस में बड़ा ट्विस्ट, ज्योति के 12 करोड़ मांगने पर वकील ने खोला राज

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Mohit Saini
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Pawan Singh Divorce Case: पवन सिंह तलाक केस में बड़ा ट्विस्ट, ज्योति के 12 करोड़ मांगने पर वकील ने खोला राज
Pawan Singh Divorce Case: पवन सिंह तलाक केस में बड़ा ट्विस्ट, ज्योति के 12 करोड़ मांगने पर वकील ने खोला राज

Pawan Singh Divorce Case: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की निजी ज़िंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे तलाक़ के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, और ज्योति के वकील के नए खुलासों ने इस विवाद को और हवा दे दी है।

तलाक़ का मामला खिंचता ही जा रहा है

यह मामला, जिसकी सुनवाई अभी आरा कोर्ट में चल रही है, सुनवाई के दौरान पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों के मौजूद न होने के कारण बार-बार टल रहा है। नतीजतन, कोर्ट नई तारीखें दे रहा है, जिससे अंतिम फैसला और आगे खिसकता जा रहा है।

₹10 करोड़ से ₹12 करोड़ तक?

इससे पहले, खबरें आई थीं कि ज्योति सिंह ने गुज़ारा भत्ते (alimony) के तौर पर ₹10 करोड़ की मांग की थी, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस दावे से इनकार कर दिया था। हालांकि, 5 मई को हुई ताज़ा सुनवाई के बाद, उनके वकील विष्णुधर पांडे ने एक चौंकाने वाला बयान दिया—उन्होंने दावा किया कि असल में ₹12 करोड़ की मांग की गई है।

वकील का बेबाक बयान

एक इंटरव्यू में, वकील ने साफ किया कि पवन सिंह ने खुद तलाक़ के लिए अर्जी दी है और वह शादी खत्म करना चाहते हैं। दूसरी ओर, खबरों के मुताबिक, ज्योति सिंह अलग होने के पक्ष में नहीं हैं, खासकर इस रिश्ते में सात साल बिताने के बाद।

वकील ने आगे कहा: “हां, ₹12 करोड़ की मांग की गई है। पवन सिंह की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उन्हें उचित गुज़ारा भत्ता देना चाहिए। आखिर, शादी को यूं ही हल्के में खत्म नहीं किया जा सकता।”

विरोधाभास से उठते सवाल

इस स्थिति को और भी दिलचस्प बात यह बनाती है कि ज्योति सिंह के पहले के इनकार और उनके वकील के मौजूदा दावे में विरोधाभास है। इससे यह अटकलें तेज़ हो गई हैं कि क्या यह मांग वाकई असली है या फिर चल रही कानूनी बातचीत का ही एक हिस्सा है।

वकील ने यह भी बताया कि पवन सिंह ने अभी तक अपनी पिछली वित्तीय देनदारियां पूरी नहीं की हैं, जिसमें अंतरिम गुज़ारा भत्ता भी शामिल है; यह भी इस मामले में देरी होने का एक और कारण है।

आगे क्या होगा?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर दोनों पक्ष कोर्ट की सुनवाई में आना जारी नहीं रखते हैं, तो यह मामला अधर में ही लटका रह सकता है, या बार-बार देरी होने के बाद इसे खारिज भी किया जा सकता है।

एक मुश्किलों भरी निजी ज़िंदगी

संदर्भ के लिए, पवन सिंह ने 2019 में ज्योति सिंह से शादी की थी—यह उनकी दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी, नीलम सिंह का, शादी के कुछ ही महीनों के भीतर दुखद रूप से निधन हो गया था।