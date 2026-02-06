Bhagam Bhag 2 Movie Cast: ‘भागम भाग 2’ में बड़ा उलटफेर: मनोज बाजपेयी की एंट्री, इस स्टार की हुई छुट्टी

Bhagam Bhag 2 Movie Cast: गोविंदा, अक्षय कुमार और परेश रावल स्टारर बहुत पसंद की जाने वाली कॉमेडी फिल्म ‘भागम भाग’ सीक्वल के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इस खबर ने पहले ही फैंस के बीच हलचल मचा दी है। 2006 की ओरिजिनल फिल्म एक हंसी का दंगा थी और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट हुई थी। अब, ‘भागम भाग 2’ पर काम चल रहा है – लेकिन एक बड़े कास्टिंग बदलाव के साथ जिसने कई लोगों को चौंका दिया है।

सीक्वल में मनोज बाजपेयी की एंट्री

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जाने-माने एक्टर मनोज बाजपेयी ‘भागम भाग 2’ की कास्ट में शामिल होने वाले हैं। वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन’ में श्रीकांत तिवारी के रूप में अपने शानदार परफॉर्मेंस से दिल जीतने के बाद, मनोज अब कथित तौर पर इस फिल्म में एक पूरी तरह से कॉमेडी रोल में कदम रख रहे हैं। फैंस उन्हें हल्के-फुल्के, कॉमिक अवतार में देखने के लिए पहले से ही उत्साहित हैं।

किस एक्टर को रिप्लेस किया गया है?

ओरिजिनल ‘भागम भाग’ में गोविंदा, अक्षय कुमार और परेश रावल की तिकड़ी ने लीड रोल निभाए थे। हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा सीक्वल में वापसी नहीं करेंगे। इसके बजाय, उनकी जगह मनोज बाजपेयी को लिया गया है। वैरायटी इंडिया और अन्य न्यूज़ पोर्टल्स सहित कई मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया है कि अक्षय कुमार और परेश रावल अपने रोल दोहराएंगे, लेकिन गोविंदा का रोल अब मनोज बाजपेयी निभाएंगे। इस कास्टिंग बदलाव से कहानी में एक नया ट्विस्ट आने की उम्मीद है। फिल्म की शूटिंग जल्द ही मुंबई में शुरू होने की संभावना है।

मनोज बाजपेयी की वर्सेटिलिटी

मनोज बाजपेयी फिल्मों और वेब सीरीज दोनों में अपने दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, खासकर ‘द फैमिली मैन’ में, जहां उन्होंने इंटेंसिटी और ह्यूमर के परफेक्ट मिक्स के साथ एक जासूस का रोल निभाया था। उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन एक्टर्स में से एक माना जाता है, जो सीरियस रोल के साथ-साथ कॉमेडी भी आसानी से कर सकते हैं। ‘भागम भाग 2’ जैसी मज़ेदार, अराजक फिल्म में उनकी एंट्री से फ्रेंचाइजी में एक नया फ्लेवर आने की उम्मीद है। साथ ही, उन्हें उस रोल को सही ठहराने की ज़िम्मेदारी भी निभानी होगी जो पहले गोविंदा से जुड़ा था।

कास्टिंग बदलाव पर फैंस की प्रतिक्रिया

गोविंदा के फैंस इस खबर से साफ तौर पर निराश हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है, उनका कहना है कि गोविंदा के बिना भागम भाग अधूरी लगेगी। कुछ लोगों ने तो यह भी कमेंट किया, “भागम भाग 2 को कैंसिल ही कर दो।” 90 के दशक के बड़े स्टार गोविंदा को आज भी उनकी कॉमिक टाइमिंग और डांस मूव्स के लिए याद किया जाता है, जो आज भी फैंस के दिलों पर राज करते हैं।

हालांकि, मेकर्स एक नई कहानी और नए कलाकारों के साथ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। सीक्वल ओरिजिनल फिल्म से अलग होने की उम्मीद है, जिसमें गलतफहमियां, कॉमेडी ऑफ एरर्स और ढेर सारा ड्रामा होगा।

डायरेक्टर और कहानी की डिटेल्स

इस बार फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट नहीं करेंगे, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्ट किया था। इसके बजाय, भागम भाग 2 को राज शांडिल्य डायरेक्ट करेंगे। कहानी नई होगी, लेकिन उम्मीद है कि इसमें वही मज़ाकिया, मज़ेदार माहौल बरकरार रहेगा, जिसमें गलत पहचान और सिचुएशनल कॉमेडी पर फोकस किया जाएगा। मनोज बाजपेयी को शामिल करना फ्रेंचाइजी को एक नया लुक देने के लिए एक साहसिक कदम माना जा रहा है, भले ही इससे कुछ गोविंदा फैंस निराश हुए हों।

ओरिजिनल फिल्म का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

ओरिजिनल भागम भाग बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसने भारत में लगभग ₹40–41 करोड़ नेट कलेक्शन किया था, जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस लगभग ₹67–68 करोड़ था। 2006 में, यह साल की नौवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनकर उभरी, जिसने एक पॉपुलर कॉमेडी एंटरटेनर के रूप में इसकी स्थिति को और मज़बूत किया।