Punjab Breaking, (आज समाज), लुधियाना : पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, वहीं पुलिस गिरफ्त में आये आतंकियों के कब्जे से दो हैंड ग्रेनेड सहित हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। पुलिस मुताबिक पुलिस की गोली से घायल हुए आतंकियों के कब्जे से पुलिस ने 2 हैंड ग्रेनेड, 4 पिस्तौल और 50 से अधिक कारतूस बरामद किए है। पुलिस की कार्रवाई से लुधियाना में एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने आतंकियों से बरामद हथियार से आशंका जताई है कि दोनों आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

कमिश्नरेट पुलिस को कुछ इनपुट्स मिले थे

गौरतलब है कि हरियाणा और बिहार की पुलिस ने भी एक दिन पहले ही आतंकवादियों को हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया था, तो वहीं से कमिश्नरेट पुलिस को कुछ इनपुट्स मिले थे। इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी। पुलिस इसे टेरर मॉड्यूल मान कर जांच कर रही है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सपोर्ट से चल रहे थे। उल्लेखनीय है कि पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा लेकर तुरंत सारी जानकारी ली लेकर चंडीगढ़ पहुंचाई।

पुलिस टीम ने पीछा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर गोली चला दी

जानकारी मुताबिक लाडोवाल के पास पुलिस की एक टीम गश्त कर रही थी, कि तभी दो आतंकी वहां से गुजर रहे थे। शक के बिनाह पर उन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो आरोपी भागने लगे, लेकिन जब पुलिस टीम ने पीछा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर गोली चला दी। इस बारे टीम ने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी तो मौके पर तुरंत ही पुलिस की कई टीमें पहुंच गई और सभी टीमों ने दोनों आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया। जवाबी फायरिंग में दोनों घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

