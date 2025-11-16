Delhi Blast Update, (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की साजिश रचने के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के हाथ एक बड़ी सफलता लगाई है। NIA ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाके के आत्मघाती हमलावर का साथी है। एजेंसी ने कश्मीरी निवासी आरोपी अमीर रशीद अली को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी।

आरोपी की तलाश में NIA कई राज्यों में छापेमारी कर रही थी

बता दें कि इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 30 लोग घायल हुए थे। इस मामले में जांच कर रही एनआईए आरोपी की तलाश में NIA कई राज्यों में छापेमारी कर रही थी। एनआईए ने आत्मघाती हमलावर उमर का एक और वाहन जब्त कर लिया है, जिसकी अतिरिक्त सबूतों के लिए जांच की जा रही है। अब तक, जांचकर्ताओं ने कई घायल पीड़ितों सहित 73 गवाहों से पूछताछ की है।

हमले में इस्तेमाल कार का असली मालिक है गिरफ्तार आरोपी अमीर रशीद अली

दिल्ली ब्लास्ट धमाके को लेकर जांच एजेंसियां कड़ी से कड़ी जोड़कर एक-एक पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। एनआईए के मुताबिक जांच के दौरान सामने आया है कि आत्मघाती हमले में इस्तेमाल की गई कार गिरफ्तार आरोपी कश्मीर निवासी अमीर रशीद अली के नाम रजिस्टर्ड थी, मतलब की अमीर रशीद अली कार का असली मालिक है।

आरोपी ने हमलावर के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की थी

शुरूआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने हमलावर के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की थी। एजेंसी ने दिल्ली पुलिस से केस अपने हाथ में लेने के बाद आरोपी की तलाश के लिए व्यापक अभियान शुरू किया था। कई राज्यों में खोज अभियान चलाने के बाद आखिरकार अमीर रशीद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

जल्द ही इस साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा किया जाएगा

एनआईए इस मामले किसी भी पहलू को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए बारीकी और गंभीरता से जाँच में जुटी है। NIA अब इन सवालों का जवाब खोजने में लगी है कि आरोपी की आतंकियों से कितने समय से सम्पर्क में था, वह किस-किस नेटवर्क जुड़ा था और इस साजिश में अन्य कितने लोग उनके साथ शामिल रहे हैं। जांच एजेंसी आरोपी के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैंक लेनदेन और कॉल रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। जांच अभी जारी है और जल्द ही इस साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा किया जाएगा।

ये भी पढ़ें : Kumari Selja ने बिहार चुनाव को लेकर लगाया बड़ा आरोप : लुभावने वादे और नकद रुपए बांटे गए, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए