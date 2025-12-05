Jammu-Kashmir Breaking News : जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी, 30 करोड़ की हेरोइन जब्त

पाकिस्तान से आ रही थी हेरोइन, खेप सहित छह आरोपी काबू

Jammu-Kashmir Breaking News (आज समाज), जम्मू : पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में की जा रही ड्रग तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए जम्मू पुलिस ने पांच किलो हेरोइन सहित नशा तस्करी गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। जब्त की गई हेरोइन की अंतरराष्टÑीय बाजार में कीमत 30 करोड़ रुपए आंकी गई है। जम्मू पुलिस पकड़े गए आरोपियों से उनके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है ताकि मामले की जड़ तक पहुंचा जा सके।

लंबे समय से चल रहा था नशा तस्करी का रैकेट

इस बरामदगी संबंधी जानकारी देते हुए एसपी (दक्षिण) जम्मू अजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह रैकेट लंबे समय से बॉर्डर एरिया में आॅपरेट हो रहा था। पाकिस्तान की तरफ से नशे की खेप भारत भेजी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक यह सिर्फ तस्करी नहीं बल्कि सीधे देश के खिलाफ चल रही नार्को-टेरर की साजिश थी। गिरोह के ज्यादातर सदस्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक रहने वाले हैं।

इनसे तीन पिस्तौल भी बरामद हुई है। इससे पहले नवंबर में 3.26 किलो हेरोइन के साथ गिरोह के दो तस्करों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में रहते तस्करों से जुड़ा हुआ था। अदालत ने चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने 4.95 किलोग्राम हेरोइन व तीन पिस्तौल जब्त की है। जांच में पाया गया कि आरोपी पाकिस्तान के हैंडलरों से संपर्क में थे और सीमा पार से नशीले पदार्थों की सप्लाई की जा रही थी।

पुलिस को इस तरह मिली कामयाबी

इस मामले संबंधी एसपी ने बताया कि नवंबर में गांधीनगर पुलिस ने जोड़ियां के करन शर्मा और उधमपुर के निखिलेश वर्मा को 3.26 किलो हेरोइन के साथ शास्त्री नगर श्मशान घाट के पास से पकड़ा था। दोनों तस्करों से पूछताछ के बाद नरवाल से मोहम्मद यूसुफ को पकड़ा। उसके घर से हेरोइन मिली। इसके बाद राजोरी के गुलशन कुमार और नौशेरा के जसविंदर कुमार को गिरफ्तार किया। जसविंदर पहले से ही एक अन्य मामले में जेल में है।इसी तरह निक्की तवी के शमदीन को पकड़ा। उसके घर से पिस्तौल, कारतूस और 619 ग्राम हेरोइन मिली। वहीं आरएस पुरा के मरालिया निवासी अब्दुल हमीद की तलाश की जा रही है।

