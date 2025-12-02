UP CM Yogi Adityanath की सुरक्षा में बड़ी चूक आई सामने, सुरक्षा घेरा तोड़ मंच तक पहुंचा शराबी 

UP CM Yogi Adityanath, (आज समाज), कानपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक सामने आई है, जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान एक शख्स शराब के नशे में मंच पर पहुँच गया, हालाँकि सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला। जानकारी मुताबिक वाराणसी में नमो घाट पर ‘तमिल संगमम’ कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। मंगलवार को कार्यक्रम दौरान एक युवक मुख्य्मंत्री योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मंच की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा।

सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर पकड़ लिया

हालांकि समय रहते सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर पकड़ लिया। अधिकारियों  पुष्टि करते हुए कहा कि युवक का नाम जोगिंद्र गुप्ता है, जिसे सुरक्षाकर्मियों  पकड़ लिया और कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवक नशे में था और मानसिक तनाव में था। युवक सिटी स्टेशन पर पानी बेचने का काम करता है। युवक की मेडिकल जांच कराई गई और जांच के बाद उसकी स्थिति को देखते हुए उसे मानसिक चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है।

‘काशी तमिल संगमम्’ के चतुर्थ संस्करण का शुभारंभ

बता दें कि मोक्षदायिनी काशी की दिव्य धरा पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाश नाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन की गरिमामयी उपस्थिति में  ‘काशी तमिल संगमम्’ के चतुर्थ संस्करण का शुभारंभ हुआ। सीएम योगी ने कहा की यह संगमम् ज्ञान और भाषा के माध्यम से ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को सुदृढ़ करने के साथ ही साधना, संस्कृति और हमारी साझी भारतीय सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा।

