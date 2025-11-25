Zubin Garg Death Update: जुबिन गर्ग की मौत पर बड़ा खुलासा! CM हिमंता बोले—“हादसा नहीं, मर्डर हुआ”

Zubin Garg Death Update: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बॉलीवुड और असमिया सिंगर ज़ुबीन गर्ग की मौत के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। सिंगापुर में एक्सीडेंट का दावा करने वाली पिछली रिपोर्टों के उलट, मुख्यमंत्री ने असम असेंबली में बताया कि ज़ुबीन की हत्या हुई थी। उन्होंने हाउस को भरोसा दिलाया कि इस घिनौने जुर्म के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और सिंगर के परिवार को इंसाफ़ मिलेगा।

हाउस में चर्चा के दौरान CM सरमा का बयान

यह खुलासा ज़ुबीन गर्ग की मौत पर बहस के लिए विपक्ष द्वारा लाए गए सस्पेंशन मोशन पर चर्चा के दौरान हुआ। मोशन का जवाब देते हुए, CM सरमा ने कहा कि शुरुआती जांच से ही यह साफ़ हो गया था कि यह मामला एक्सीडेंटल मौत नहीं बल्कि पहले से प्लान किया गया मर्डर था। उन्होंने कहा, “एक व्यक्ति ने ज़ुबीन गर्ग को मारा, और दूसरों ने उसकी मदद की।” अब तक 4 से 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

SIT जांच में ज़हर देने की बात आई सामने

CM ने विधानसभा को आगे बताया कि असम पुलिस ने मामले की जांच के लिए CID के तहत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज की अगुवाई में एक ज्यूडिशियल कमीशन भी बनाया गया था।

CID रिपोर्ट से पता चलता है कि ज़ुबीन गर्ग को ज़हर दिया गया था। कहा जाता है कि एक पार्टी के दौरान उनके ड्रिंक में ज़हर मिलाया गया था। अधिकारियों को शक है कि यह हत्या पैसे के झगड़े से जुड़ी हो सकती है। होम मिनिस्ट्री से मंज़ूरी मिल गई है, और पुलिस 8 दिसंबर 2025 तक चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है।

ज़ुबीन गर्ग की 19 सितंबर को रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी

52 साल के सिंगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (NEIF) में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर गए थे। 19 सितंबर 2025 को समुद्र में तैरते समय रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। जब उनकी बॉडी इंडिया वापस लाई गई, तो हज़ारों फ़ैन उन्हें श्रद्धांजलि देने और इंसाफ़ की मांग करने के लिए इकट्ठा हुए। इन्वेस्टिगेशन में सिंगापुर और इंडिया दोनों जगह कई लोगों को अरेस्ट किया गया है, और पूछताछ के दौरान अधिकारियों को ज़रूरी जानकारी मिली है।

मर्डर केस में सात लोग अरेस्ट

CM सरमा के मुताबिक, असम पुलिस ने सेक्शन 302 के तहत मर्डर केस दर्ज किया है और करीब सात लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें शामिल हैं:

श्यामकानू महंता — NEIF इवेंट ऑर्गेनाइज़र

सिद्धार्थ शर्मा — ज़ुबीन के पर्सनल मैनेजर

शेखर ज्योति गोस्वामी — बैंड मेंबर

अमृतप्रभा महंता

अमृत प्रीतम महंता

संदीपन गर्ग — ज़ुबीन के कज़िन और असम पुलिस DSP

सिंगापुर में एक होटल स्टाफ़ मेंबर पर उनकी ड्रिंक में ज़हर मिलाने का आरोप

यह डेवलप हो रहा केस पूरे देश का ध्यान खींच रहा है क्योंकि फ़ैन इस प्यारे सिंगर के लिए पूरे इंसाफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं।