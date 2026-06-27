Ketan Agrawal Murder Case: पुलिस जांच में बड़ा खुलासा! चेतन से करती थी प्यार, परिवार ने केतन से करा दी सगाई

Ketan Agrawal Murder Case: पुणे के प्रॉपर्टी डीलर केतन अग्रवाल की हत्या की जांच में एक सीक्रेट रिश्ते, अरेंज मैरिज और बहुत सोच-समझकर की गई साज़िश की चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, यह साज़िश सिया गोयल और सह-आरोपी चेतन चौधरी के रिश्ते की वजह से रची गई थी, क्योंकि यह रिश्ता सिया के परिवार के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ था जिसमें उसकी शादी केतन से तय की गई थी।

परिवार को सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में पता था

जांच करने वालों का दावा है कि जनवरी में एक कम्युनिटी क्रिकेट इवेंट के दौरान गोयल परिवार के सदस्यों को सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। हालांकि, दोनों परिवारों के बीच आर्थिक स्थिति में बड़े फ़र्क के कारण, उसके रिश्तेदारों ने इस रिश्ते को मंज़ूरी नहीं दी और उसकी शादी केतन अग्रवाल से तय कर दी, जिसका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी मज़बूत था।

पुलिस का मानना ​​है कि सिया के निजी रिश्ते और परिवार के फ़ैसले के बीच का भावनात्मक टकराव ही इस हत्या की मुख्य वजह बना।

पुलिस की जांच से पता चलता है कि यह हत्या पहले से सोची-समझी साज़िश थी

अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि सिया के भाई, साहिल गोयल को चेतन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता था। जांच करने वाले अब यह पता लगा रहे हैं कि क्या उसने शादी तय होने से पहले परिवार के दूसरे सदस्यों को यह जानकारी दी थी। जांच से यह भी पता चलता है कि यह हत्या अचानक नहीं, बल्कि बहुत पहले से सोच-समझकर की गई साज़िश का नतीजा थी।

‘हेयर पैच मेरे बेटे की हत्या की वजह नहीं हो सकता,’ केतन के पिता का कहना है

पुलिस पूछताछ के दौरान सिया ने कथित तौर पर कहा था कि वह केतन को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह हेयर पैच लगाता था। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केतन के पिता ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि हेयर पैच लगाने की वजह से किसी की हत्या नहीं की जा सकती।

उन्होंने कहा कि अगर सिया शादी से खुश नहीं थी, तो वह इस रिश्ते से इनकार कर सकती थी, न कि इतनी बेरहम हत्या की साज़िश रचती।

डिलीट की गई चैट और हज़ारों फ़ोन कॉल की जांच

पुलिस ने यह भी बताया है कि सिया और चेतन ने 18 जून को लोहगढ़ किले में हुई घटना से पहले और बाद में अपनी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। डिलीट की गई बातचीत को रिकवर करने के लिए उनके मोबाइल फ़ोन फ़ोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजे गए हैं। जांचकर्ताओं का दावा है कि दोनों लगभग छह महीने तक लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 238 घंटे तक बातचीत की और 2,004 फ़ोन कॉल किए, जिससे एक सोची-समझी साज़िश का शक और गहरा हो गया।

पुलिस ने घटनाक्रम को फिर से समझा

जांचकर्ताओं के अनुसार, घटना वाले दिन सिया और चेतन एक कैफ़े में मिले थे ताकि वे अपनी योजना को अंतिम रूप दे सकें और लोहागढ़ किले में उस जगह की पहचान कर सकें जहाँ केतन को खाई में धकेला जाना था।

पुलिस का आरोप है कि जब वे दोनों उस जगह पहुँचे, तो सिया ने पास बैठकर पहले से तय किया हुआ इशारा किया। इसके बाद चेतन ने पीछे से केतन के पास जाकर उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया।

शुरुआत में चेतन ने उस जगह पर मौजूद होने से इनकार किया था, लेकिन जांचकर्ताओं का दावा है कि जांच के दौरान मिले सबूतों ने उसके बयान को गलत साबित कर दिया।

भाई से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ

पुणे ग्रामीण पुलिस ने सिया के भाई साहिल गोयल से उसका बयान दर्ज करने से पहले लगभग दस घंटे तक पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित थी कि उसे सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में क्या पता था और मामले से जुड़ी अन्य जानकारी क्या थी। पुलिस ने संकेत दिया है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, परिवार के अन्य सदस्यों और करीबी लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है।

माँ का दावा: सिया कभी लोहागढ़ किला नहीं जाना चाहती थी

इस बीच, सिया की माँ ने अपनी बेटी का बचाव करते हुए दावा किया कि 18 जून को लोहागढ़ किला जाने का उसका कोई इरादा नहीं था।

उनके अनुसार, 17 जून को एक वीडियो कॉल के दौरान केतन और उसकी माँ ने सिया को ट्रिप पर चलने के लिए बार-बार मनाया। उन्होंने बताया कि सिया ने शुरू में मना कर दिया था और कहा था कि वह आराम करना चाहती है क्योंकि अगले दिन उसका कोई और काम था।

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस पुणे के सबसे हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में से एक के पीछे की घटनाओं के पूरे क्रम का पता लगाने के लिए फोरेंसिक सबूतों, डिजिटल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों की जांच कर रही है।