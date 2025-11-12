Delhi Blast Breaking Update : दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, दो साल से सक्रिय था आतंकी संगठन

नहीं लगी किसी को आरोपियों के मंसूबों की भनक, बहुत ही शातिराना अंदाज से दिया हमले को अंजाम

Delhi Blast Breaking Update (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली में गत सोमवार को हुए बम धमाके की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है इससे संबंधित नए-नए खुलासे हो रहे हैं। एक ताजा जांच रिपोर्ट में यह सामने आया है कि फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉ. मुज्जमिल अहमद गनेई उर्फ मुसैब अपने साथियों सहित पिछले दो साल से अपने मंसबूों को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे।

आरोपी डॉक्टरों और उनके स्टूडेंट्स ने सोशल और एकेडमिक एक्टिविटीज के बहाने फंड जुटाए और पाकिस्तान हैंडलर्स से लगातार संपर्क में थे। उनके द्वारा फरीदाबाद से नजदीक और राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाया गया था। मौलवी इरफान ने तीनों डॉक्टरों- मुजम्मिल, आदिल और उमर को पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर रेडिकलाइज किया। ये सभी बातचीत के लिए एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि सुरक्षा एजेंसियों के इंटरसेप्शन से बच सकें।

सुरक्षा एजेंसियां न पहुंचती तो अंजाम और भी भयानक होता

सुरक्षा एजेंसियों को जब इनपुट मिला तो उन्होंने डॉ. मुज्जमिल अहमद गनेई उर्फ मुसैब व उसके साथियों के कब्जे से न केवल 2921 किलो विस्फोटक बरामद किया बल्कि अन्य खतरनाक हथियार भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत को दहलाने की यह आतंकी साजिश अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में रची गई। रविवार को मुजम्मिल के कमरे में रेड की गई। मौके से टेरर एक्टिविटी में शामिल होने वाला सामान जैसे 20 टाइमर्स, बैटरी और अन्य सामान बरामद किया गया है। फायरआर्म्स में एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 83 कारतूस, एक पिस्टल और उसके 8 राउंड कारतूस, 2 खाली कारतूस और 2 एडिशनल मैगजीन बरामद की गई हैं।

एक ही कमरे में रह रहे थे मुज्जमिल और उमर

तीसरी मंजिल पर स्थित ये कमरा यहां कार्यरत डॉ. मुज्जमिल अहमद गनेई उर्फ मुसैब को अलॉट था। इसके बगल वाला कमरा दिल्ली धमाके में शामिल डॉ. उमर को अलॉट था, लेकिन उमर अपना कमरा छोड़कर मुज्जमिल के साथ ही रहता था। यूनिवर्सिटी के सूत्रों ने बताया कि दोनों बीते कई महीनों से काफी अच्छे दोस्त थे।

विस्फोटक सहित पकड़ी गई मुज्जमिल की महिला मित्र

यह मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद (खीट) और अंसर गजवात-उल-हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा हुआ था। इस कार्रवाई में फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। मुजम्मिल शकील के कमरे से रविवार को 360 किलो विस्फोटक और असाल्ट राइफल पकड़ी गई। सोमवार को शाहीन की कार से कश्मीर में एके-47 राइफल और जिंदा कारतूस और अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त की गई है।

