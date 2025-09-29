Major changes to Haryana Congress policy : हरियाणा में कांग्रेस सरकार द्वारा एक बहुत ही फेर बदल देखने को मिला है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा को विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल (CLP) का नेता बनाया गया। यह फैसला विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के 10 महीने बाद आया है, जब CLP पद लंबे समय से खाली था।

पुरानी परंपरा टूटी, आंतरिक दबाव का नतीजा

हरियाणा में पिछले 20 वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए यह नियुक्तियां की गई हैं। पहले CLP प्रमुख जाट समुदाय से और PCC प्रमुख दलित समुदाय से होता था। अब PCC पर OBC (अहीर) नेता राव नरेंद्र सिंह का कब्जा हो गया, जबकि CLP पर जाट नेता हुड्डा बरकरार हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव पार्टी के आंतरिक दबावों का परिणाम है। विधानसभा चुनावों में BJP को सत्ता से हटाने में नाकाम रहने के बाद अधिकांश विधायक हुड्डा को CLP नेता बनाने के पक्ष में थे।

आखिर है कौन राव नरेंद्र सिंह?