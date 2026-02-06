Pakistan Imamabada Blast : पाकिस्तान की राजधानी में बड़ा ब्लास्ट, इस्लामाबाद में हड़कंप, कई मौतों की आशंका

Pakistan Imamabada Blast: इस्लामाबाद के शहजाद टाउन इलाके में तेरलाई इमामबाड़े में शुक्रवार की नमाज़ के दौरान एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के इलाके में दहशत और अफरा-तफरी मच गई। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के मुताबिक, धमाके में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है, हालांकि मरने वालों की सही संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बल और बचाव दल मौके पर पहुंचे और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया जा रहा है, जहां इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिए गए हैं।

अधिकारियों ने पीड़ितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) और पॉलीक्लिनिक अस्पताल को हाई अलर्ट पर रखा है। मेडिकल स्टाफ को स्टैंडबाय पर रहने का निर्देश दिया गया है, और घायलों को तुरंत इलाज देने के लिए अतिरिक्त संसाधन तैनात किए गए हैं।

इलाके को पुलिस ने घेर लिया है, और हमले की प्रकृति और मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच, एहतियात के तौर पर शहर भर में संवेदनशील जगहों पर और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बचाव और राहत अभियान जारी होने के कारण और जानकारी का इंतजार है।