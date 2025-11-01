Amritsar Crime News : अमृतसर में बड़े हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश

15 आधुनिक पिस्तौलों के साथ सात व्यक्ति गिरफ्तार, सीमा पार से चल रहा था हथियार तस्करी गिरोह

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : एक अहम और बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तानी तस्करों के इशारे पर सीमा पार से संचालित एक हथियार तस्करी मॉड्यूल के सात सदस्यों, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, को 15 आधुनिक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर इस गिरोह को निष्क्रिय कर दिया है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह उर्फ सीमा (30), अमनदीप सिंह उर्फ बॉबी (23), दोनों निवासी फकीर सिंह कॉलोनी, अमृतसर; बलविंदर सिंह उर्फ काका (26), गुरदेव सिंह (40), करणप्रीत सिंह (19) और हरमन सिंह (19), सभी निवासी गांव कक्कड़ (अमृतसर ग्रामीण) और एक 17 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है। आरोपियों से बरामद हथियारों में नौ 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौलें और छह .30 बोर पिस्तौलें शामिल हैं।

इस तरह पाकिस्तानी तस्कर के संपर्क में आए

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे और पंजाब भर में अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त और सप्लाई में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे की जांच की जा रही है और संबंधित कड़ियों को जोड़ा जा रहा है।

इस तरह हुआ गिरोह का भंडाफोड़

अन्य विवरण साझा करते हुए पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि एक नाबालिग, जो पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में था और अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती गांव का निवासी था, हथियारों की खेपें प्राप्त करता था और पंजाब के विभिन्न हिस्सों में आगे सप्लाई करता था। उसे पहले दो पिस्तौलों सहित गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि उक्त नाबालिग से पूछताछ के आधार पर, शमशेर सिंह और अमनदीप सिंह को एक ग्लॉक सहित तीन पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया गया। ये दोनों आरोपी नाबालिग को हथियारों की डिलीवरी में मदद करते थे। तकनीकी और फॉरेंसिक सुरागों के आधार पर आरोपी बलविंदर सिंह को दो ग्लॉक पिस्तौलों और एक .30 बोर पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म की रही अहम भूमिका

सीपी ने बताया कि नाबालिग के मोबाइल फोन की तकनीकी जांच के दौरान, गुरदेव सिंह की भूमिका भी सामने आई। यह पता चला कि दोनों एक-दूसरे के संपर्क में थे और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से एक साझा पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े हुए थे। हैंडलर के निर्देश पर उन्होंने अपने स्थानीय साथियों की मदद से हथियारों की डिलीवरी की। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान इस मॉड्यूल के प्रमुख गुर्गे गुरदेव सिंह को करणप्रीत सिंह और हरमन सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया और गुरदेव के कब्जे से कुल छह ग्लॉक पिस्तौलें और एक .30 बोर पिस्तौल बरामद की गई।

